В «Песочницу» заехали новые фудтраки. Показываем их сеты

Источник материала: Tut.by

Вчера в «Песочнице» стартовал новый, уже третий сезон в 2019 году. На площадку заехали некоторые новые траки с новыми сетами. Напомним, что в прошлом году фудтраки весь сезон предлагали одну и ту же еду. Основатели площадки поняли, что гости к концу третьего месяца устали от одних и тех же предложений, и решили каждые полтора месяца ротировать участников.

Важно: все сеты стоят 7 рублей. Помимо сетов траки готовят и другую еду, но сет за 7 рублей — обязательное условие для работы в «Песочнице». Меню ниже актуально до конца летне-осеннего сезона 2019.

FOOD TRUCK «СТОЛОВАЯ 12»





Блин «По-деревенски» (блин, соус «Бешамель», грудинка жареная, грибы, драник, огурец соленый).

Блин «Баварский» (блин, бешамель, горчица, колбаска гриль, сыр).

TRDLO HOUSE





Черный трдельник со сливками и печеньем.

Классический трдельник с нутеллой и дроблеными орехами.

FOODTRUCK BLACK





Драники из молодого картофеля.

Слабосоленый лосось.

Сметана с зеленью.

SALTY DOG





Хот-дог «Аргентинский».

Хот-дог «Картофельный».

FOODSTREETMASTER





Картошка с курицей гриль.

Салат с сыром «Фета».

Вегетарианский вариант:

Двойная картошка с фирменным соусом.

Салат с сыром «Фета».

ШПАРКIЯ ВIЛКI





«Драники вясковые».

(три драника, которые поливаются мачанкой с грудинкой и колбасками).

MONKEY BROTHERS





Сэндвич с индейкой и чатни из груши.

Запеченный батат с розмаринам и пряными травами.

Вегетарианский вариант:

Сэндвич «Капрезе» с соусом песто (темная чиабатта, сыр моцарелла, свежий томат, салат Айсберг, соус песто с базиликом и арахисом, бальзамический уксус).

Запеченный батат с розмаринам и пряными травами.

MINSK CITY TRUCK





Филе цыпленка, запеченное с овощами и картофелем по-деревенски под сырной корочкой.

FOODSTREETCITY





Хот-дог «Цезарь».

Хот-дог «Гриль».

GRILL MAN





Калифорнийский боул с курицей.

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