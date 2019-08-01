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В «Песочницу» заехали новые фудтраки. Показываем их сеты
Источник материала: Tut.by
Вчера
FOOD TRUCK «СТОЛОВАЯ 12»
Блин «По-деревенски» (блин, соус «Бешамель», грудинка жареная, грибы, драник, огурец соленый).
Блин «Баварский» (блин, бешамель, горчица, колбаска гриль, сыр).
TRDLO HOUSE
Черный трдельник со сливками и печеньем.
Классический трдельник с нутеллой и дроблеными орехами.
FOODTRUCK BLACK
Драники из молодого картофеля.
Слабосоленый лосось.
Сметана с зеленью.
SALTY DOG
Хот-дог «Аргентинский».
Хот-дог «Картофельный».
FOODSTREETMASTER
Картошка с курицей гриль.
Салат с сыром «Фета».
Вегетарианский вариант:
Двойная картошка с фирменным соусом.
Салат с сыром «Фета».
ШПАРКIЯ ВIЛКI
«Драники вясковые».
(три драника, которые поливаются мачанкой с грудинкой и колбасками).
MONKEY BROTHERS
Сэндвич с индейкой и чатни из груши.
Запеченный батат с розмаринам и пряными травами.
Вегетарианский вариант:
Сэндвич «Капрезе» с соусом песто (темная чиабатта, сыр моцарелла, свежий томат, салат Айсберг, соус песто с базиликом и арахисом, бальзамический уксус).
Запеченный батат с розмаринам и пряными травами.
MINSK CITY TRUCK
Филе цыпленка, запеченное с овощами и картофелем по-деревенски под сырной корочкой.
FOODSTREETCITY
Хот-дог «Цезарь».
Хот-дог «Гриль».
GRILL MAN
Калифорнийский боул с курицей.
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Вчера в «Песочнице» стартовал новый, уже третий сезон в 2019 году. Это значит, что на площадку заехали некоторые новые траки с новыми сетами. Это меню будет актуально...
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