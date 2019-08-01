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В «Песочницу» заехали новые фудтраки. Показываем их сеты

02.08.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в «Песочнице» стартовал новый, уже третий сезон в 2019 году. На площадку заехали некоторые новые траки с новыми сетами. Напомним, что в прошлом году фудтраки весь сезон предлагали одну и ту же еду. Основатели площадки поняли, что гости к концу третьего месяца устали от одних и тех же предложений, и решили каждые полтора месяца ротировать участников.

Важно: все сеты стоят 7 рублей. Помимо сетов траки готовят и другую еду, но сет за 7 рублей — обязательное условие для работы в «Песочнице». Меню ниже актуально до конца летне-осеннего сезона 2019.

FOOD TRUCK «СТОЛОВАЯ 12»


Блин «По-деревенски» (блин, соус «Бешамель», грудинка жареная, грибы, драник, огурец соленый).

Блин «Баварский» (блин, бешамель, горчица, колбаска гриль, сыр).

TRDLO HOUSE


Черный трдельник со сливками и печеньем.

Классический трдельник с нутеллой и дроблеными орехами.

FOODTRUCK BLACK


Драники из молодого картофеля.

Слабосоленый лосось.

Сметана с зеленью.

SALTY DOG


Хот-дог «Аргентинский».

Хот-дог «Картофельный».

FOODSTREETMASTER


Картошка с курицей гриль.

Салат с сыром «Фета».

Вегетарианский вариант:

Двойная картошка с фирменным соусом.

Салат с сыром «Фета».

ШПАРКIЯ ВIЛКI


«Драники вясковые».

(три драника, которые поливаются мачанкой с грудинкой и колбасками).

MONKEY BROTHERS


Сэндвич с индейкой и чатни из груши.

Запеченный батат с розмаринам и пряными травами.

Вегетарианский вариант:

Сэндвич «Капрезе» с соусом песто (темная чиабатта, сыр моцарелла, свежий томат, салат Айсберг, соус песто с базиликом и арахисом, бальзамический уксус).

Запеченный батат с розмаринам и пряными травами.

MINSK CITY TRUCK


Филе цыпленка, запеченное с овощами и картофелем по-деревенски под сырной корочкой.

FOODSTREETCITY


Хот-дог «Цезарь».

Хот-дог «Гриль».

GRILL MAN


Калифорнийский боул с курицей.

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Теги: Минск
 
 
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