Беларусь и Узбекистан определили приоритетные направления в сотрудничестве

Источник материала: Полесская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 1 августа официальные переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана обсудили политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом.





Накануне официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минске прошел I Форум регионов Беларуси и Узбекистана. В программе форума обсуждены вопросы промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Гости и участники форума смогли ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Участие в мероприятии приняли представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран.

По итогам форума и переговоров глав государств Беларуси и Узбекистана подписан пакет международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах.

Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения — Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком формате.

«Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь в Беларуси. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений», — сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент подчеркнул, что товарооборот между странами (почти $160 млн за 2018 год) не соответствует имеющемуся потенциалу. Беларусь и Узбекистан, уверен он, обладают гораздо большими возможностями.

Главы государств накануне провели встречу в государственной резиденции «Заславль». Александр Лукашенко немного приоткрыл занавес этих неформальных переговоров: «Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что более половины времени уделили нашим отношениям и особенно тому, как позиционируются в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств. К нашему удивлению, обнаружили абсолютно схожие тенденции: вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы. С этим связаны наши преимущества и наши проблемы. Этому мы вчера уделили большое внимание в наших переговорах».

Александр Лукашенко отметил, что фишкой визита Президента Узбекистана в Беларусь стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны осуществили много взаимных визитов на региональном уровне, организовали форум, выставку узбекской продукции, Дни культуры Узбекистана. Кроме того, перед визитом узбекского лидера в Минске был установлен бюст поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои.

«Все это придает очень серьезные грани вашему визиту в Беларусь. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров, — это главное. Наше дело — открыть дорогу. Мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять наши решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси», — добавил Президент.

Во время встречи главы государств планируют обсудить не только успехи в развитии двустороннего сотрудничества, но и имеющиеся недостатки. «Нет закрытых тем в Беларуси, нет тех вопросов, которые мы могли бы не решить. Мы можем решить любые вопросы взаимно. Наши экономики не пересекаются, мы взаимодополняемы. Все, что мы производим, нужно в Узбекистане. Все, что вы производите, необходимо нам. В той промышленной и сельскохозяйственной революции, которую вы начали в Узбекистане, мы, я думаю, будем не лишними и свое место найдем», — резюмировал Александр Лукашенко.

Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество — Мирзиёев

Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате.

Шавкат Мирзиёев отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит Президента Узбекистана в Беларусь и подготовка к нему была тщательной со стороны обеих стран. «Во всех службах есть обоюдное очень серьезное желание сотрудничать, — констатировал он. — Теперь надо пройти по тем точкам роста, где можем взаимодействовать на перспективу. У нас таких очень много».

По словам Президента Узбекистана, переговоры с белорусским лидером, которые прошли 31 июля, были очень содержательными, доверительными. «Мы очень подробно обсудили вызовы и все, что творится в мире», — сказал он. По его мнению, решения и договоренности, достигнутые за 25 лет двусторонних отношений, исполняются и дают позитивный результат. Вместе с тем потенциал реализован не в полной мере. «Товарооборот, который имеется, мы должны нарастить в разы, потому что для этого есть все основания», — уверен Президент.

Одним из важных результатов визита он назвал активизацию прямых контактов между регионами. «Самое главное, что начали встречаться наши регионы. Им не надо мешать, надо помогать регионам, открыть дорогу. Мы создали им хорошую базу для взаимного общения», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул заинтересованность Узбекистана в налаживании контактов с белорусскими предприятиями. «Нам очень нужна кооперация. Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата», — добавил он.

Сегодня у лидеров двух стран есть хорошая возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе международной повестке дня, отметил Шавкат Мирзиёев. Это имеет важное значение, так как Узбекистан находится в Центральной Азии, а Беларусь располагается в центре Европы. «Проблемы, которые существуют, очень схожи», — считает узбекистанский лидер.

Позже на переговорах в расширенном составе Шавкат Мирзиёев отметил, что отношения между странами особенно динамично развиваются в последние годы. «Безусловно, решающую роль в этом играет регулярный диалог на высшем уровне и наша твердая политическая воля. Итоги вашего, Александр Григорьевич, прошлогоднего визита в Узбекистан стали поистине прорывными во всех направлениях. Заданы новые ориентиры дальнейшего практического сотрудничества. Главное — удалось создать благоприятную атмосферу для всестороннего расширения доверительных и взаимовыгодных отношений, — сказал он. — Мы многое сделали за последние несколько лет, однако потенциал и возможности для нашей будущей работы огромны».

Президент Узбекистана заверил, что в ближайшее время будет обновлена дорожная карта сотрудничества двух стран, чтобы закрепить в ней конкретные поручения по решению проблемных вопросов, которые обсуждались во время его визита. В частности, это касается выделения земельного участка для организации сервисного центра обслуживания тракторов МТЗ, своевременных расчетов и финансирования совместных проектов.

По его словам, продукцию промышленных гигантов Беларуси, таких как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, в Узбекистане хорошо знают, она является высококачественной и востребованной. «Нам также есть что предложить вам. Межправительственной комиссии необходимо глубоко проанализировать торговые потоки и подготовить конкретные предложения, за счет чего мы можем в ближайшие годы увеличить товарооборот в разы, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — За два года объем товарооборота вырос почти в 4 раза. Темпы, конечно, впечатляют. Вместе с тем важно задействовать все резервы и достичь сбалансированности взаимной торговли».

В числе приоритетов сотрудничества на ближайшую перспективу узбекистанский лидер назвал сохранение и наращивание динамики товарооборота и приведения к единым стандартам ведения подсчетов объемов взаимной торговли. Есть заинтересованность в создании совместных кластеров в сельском хозяйстве и текстильной отрасли для совместного освоения рынков третьих стран.

Во время переговоров президенты обсудили перспективы сотрудничества в рамках ЕАЭС, промышленной кооперации, обмена технологиями. «Мы можем предложить емкий внутренний рынок, а также кратчайший выход на исключительно перспективный рынок Афганистана, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Объединив усилия, Беларусь и Узбекистан могли бы внести достойный вклад в восстановление этой многострадальной страны».

Лукашенко: Беларусь и Узбекистан стремятся к разностороннему развитию диалога

«Беларусь и Узбекистан всегда связывало нечто большее, чем просто дружественные отношения. Это симпатия, основанная на присущих нашим народам трудолюбии, любви к земле, стремлении к миру и созиданию, — сказал Александр Лукашенко. — У нас насыщенная повестка, много сопутствующих мероприятий, связанных с нынешним визитом: первый в истории Форум регионов по предложению Президента Узбекистана, Дни узбекской культуры, национальная выставка вашей страны. Такая разноплановая программа является ярким подтверждением взаимного стремления к разностороннему развитию диалога».

Президент подчеркнул, что расширение прямых экономических и гуманитарных контактов между областями, предприятиями, гражданами обеспечит качественное укрепление межгосударственных связей. Александр Лукашенко напомнил, что по итогам его прошлогоднего визита в Ташкент была утверждена дорожная карта по развитию сотрудничества между странами. В этот документ вошло более 150 мероприятий, затрагивающих сферы промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, строительства, транспорта, образования. По его словам, подписанные тогда во время визита соглашения (всего 19 документов) вступили в силу и выполняются.

«Уверен, сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, наполнит их новым практическим содержанием», — заявил глава государства.

Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

«Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте», — сказал Александр Лукашенко. Он добавил, что в Беларуси успешно опробованы комбайны на газомоторном топливе. Эта техника имеет большие преимущества: затраты на ее эксплуатацию ниже на 40%. «Мы в Беларуси будем этим заниматься. Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане», — добавил Президент.

По его словам, принципиально важным остается вопрос эффективной реализации белорусско-узбекских проектов, ведь пока не получилось воплотить в жизнь все обсуждаемые ранее предложения. «Может быть, это и естественно. Поэтому мы и проводим переговоры поочередно каждый год», — отметил глава государства.

Например, в прошлом году в Ташкенте открыли завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор-Агротехмаш». Однако работа предприятия показала, что есть проблемы с реализацией продукции и включением ее в программы государственной поддержки. Данный вопрос президенты обсудили во время переговоров в узком составе. «Нам надо сообща найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства», — подчеркнул Александр Лукашенко.

С учетом производства тракторов МТЗ на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники белорусская сторона считает возможным разработать долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. «Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Зангиатинском районе Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО «МТЗ» в Узбекистане», — сказал Президент.

Начал работу по открытию в Узбекистане сборочных производств и Минский автомобильный завод, он сотрудничает с двумя узбекскими частными компаниями. «Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси вопрос также был решен. Думаю, что больших проблем не будет», — считает Александр Лукашенко.

От молочных комплексов до IT-проектов — какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном

«Главным вопросом остается укрепление торгово-экономических связей. За годы независимости Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации национальной экономики, созданы новые отрасли: автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники. Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном на экономическом направлении, в том числе путем реализации совместных инвестиционных проектов», — сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что в последние годы товарооборот между странами заметно растет, но все еще не соответствует имеющемуся потенциалу. «Мы можем существенно увеличить объем торговли. Более того, мы считаем товарооборот под $200 млн, а на самом деле он, если учесть посредников, аж полмиллиарда — разница в два с лишним раза. Надо навести порядок, — подчеркнул он. — Это касается не только белорусского экспорта, но и импортных поставок из вашей страны. Спрос на узбекские хлопковое волокно, пряжу, фрукты и другие товары в нашей стране очень высок».

В прошлом году во время визита Президента Беларуси в Узбекистан стороны договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением белорусских проектных и строительных организаций. Планировалось укомплектовать их белорусской техникой. В настоящее время удалось создать только одно совместное предприятие в Ташкентской области, его соучредителем выступило ОАО «Здравушка-милк».

«Надо эти три проекта закончить и построить молочные перерабатывающие предприятия, чтобы мы могли торговать не только в Узбекистане, но и у соседей, в частности в Афганистане, — сказал Александр Лукашенко. — Наверное, у нас имеются небольшие проблемы с финансированием этих проектов. Здесь и мы должны посмотреть на эти объекты, и, я думаю, Шавкат Миромонович, вы после этого визита также обсудите эти вопросы. Мы уже подготовили план-график поставок в Узбекистан 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в 2019-2020 годах. Мы ни на Венгрию, ни на Европу не ориентируемся. Мы построим комплексы и поставим свой скот, чтобы у вас было потом, с кого спросить за результат».

Президент с удовлетворением отметил интенсивное сотрудничество в области фармацевтики. Стороны реализуют три совместных проекта на территории Узбекистана: производство комплектов диализаторов и диализных магистралей для больных, страдающих почечной недостаточностью, выпуск антибиотиков, а также антисептических и дезинфицирующих средств. Прорабатывается вопрос создания единой производственной площадки холдинга «Белфармпром» в Узбекистане.

Еще одной перспективной сферой взаимодействия, по мнению белорусской стороны, является легкая промышленность. Беларусь традиционно закупает в Узбекистане значительные объемы хлопчатобумажной пряжи, трикотажного полотна, одежды. «Однако и белорусские предприятия могут экспортировать искусственные ткани, трикотаж, корсетные, чулочно-носочные изделия. Наши фабрики поставляют ткани и текстильную галантерею для силовых структур государств СНГ. Мы заинтересованы наладить более тесное взаимодействие с Узбекистаном», — заявил Президент. В пример он привел работу по организации на узбекистанской территории выпуска обуви и меха из овчины холдингом «Марко».

Перспективным направлением сотрудничества Александр Лукашенко также назвал IT-сектор. Он отметил, что в Беларуси успешно создаются информационные системы в сферах государственного управления, транспорта, финансово-кредитной деятельности, отечественные компании доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке. «Мы предлагаем реализовать в Узбекистане проекты по внедрению автоматизированной системы учета природного газа с использованием белорусского программного обеспечения и счетчиков газа, по модернизации и автоматизации газораспределительной и газотранспортной сетей. Если будет поддержка этим проектам, мы готовы начать их практическую проработку», — подчеркнул глава государства.

Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту двусторонних отношений

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств констатировали, что обе страны развивают многоплановое взаимодействие на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Они условились, что продолжат использовать механизм регулярных встреч на высшем и высоком уровнях, постоянно обмениваясь мнениями и согласовывая позиции по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня. Предполагается закрепить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках ООН и других организаций, продолжить совершенствование деятельности в рамках СНГ и ШОС.

Президенты позитивно оценили активный диалог между парламентами двух стран, назвали плодотворной деятельность совместной межправительственной комиссии, а также отметили положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения товарооборота. Стороны выразили заинтересованность в расширении прямых межрегиональных связей и договорились наращивать сотрудничество в различных сферах.

Лукашенко обозначил приоритетные направления в сотрудничестве с Узбекистаном

Приоритетными направлениями белорусско-узбекистанского взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«У наших стран хорошие перспективы для наращивания сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной отрасли, сфере информационных технологий. Приоритетными направлениями экономического взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации, создание совместных предприятий, обеспечение максимально благоприятных условий для обмена товарами и услугами», — сказал Президент.

По его словам, во время переговоров с Шавкатом Мирзиёевым были обсуждены существующие договоренности и намечены перспективы дальнейшего сотрудничества. «За тот неполный год, который прошел с момента моего визита в Узбекистан, достигнут заметный прогресс в укреплении отношений между нашими странами. Этому способствовал системный межгосударственный диалог, в том числе на высшем уровне, — отметил глава государства. — Как высказался мой коллега, переговоры и встречи на региональном уровне значительно оживят нашу торговлю, и ее объем увеличится в разы».

Александр Лукашенко убежден, что состоявшийся в Минске I Форум регионов Беларуси и Узбекистана станет эффективной площадкой не только для наращивания торгового сотрудничества, но и в сфере инвестиций.

«Я очень радуюсь успехам Узбекистана. Мне абсолютно близки и понятны те действия Президента, которые он предпринимает, чтобы поднять страну. Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве. Она не просто модернизирует страну и отрасли экономики — она создает принципиально новые направления жизни узбекистанского общества. Конечно, для этого нужны технологии», — констатировал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что технологии, предложенные белорусской стороной, есть и в других странах, но важны также их качество и стоимость, ответственность инвесторов. Александр Лукашенко предупредил белорусскую делегацию: «Я пообещал Президенту (он остановился не на американцах, не на немцах, россиянах или китайцах, а на Беларуси), что мы никогда его не подведем и он никогда не пожалеет, что связался с белорусами. Чтобы сегодня модернизировать и создать фундамент развития Узбекистана, белорусских технологий достаточно. Они есть и в других странах, но мы предложили «цену-качество» и высочайшую ответственность за это сотрудничество. И мы это должны сделать».

Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков

«Мы обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера. Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств. Мы подтвердили готовность укреплять партнерство в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков, другими вызовами и угрозами современности», — сказал Александр Лукашенко.

Поступательно, по его словам, развивается диалог между странами и в гуманитарной отрасли. В прошлом году с успехом прошли Дни Беларуси в Узбекистане, а накануне визита Шавката Мирзиёева свое творчество в Минске представили узбекские мастера искусств. «В области науки и образования имеется значительный потенциал для обмена опытом, обучения, стажировок специалистов, реализации совместных проектов», — отметил Президент.

Глава государства добавил, что подписанный по итогам переговоров внушительный пакет документов призван существенно укрепить сотрудничество между странами, прежде всего деловое и региональное, а также расширить возможности взаимодействия в сферах инвестиций, информации, образования и охраны окружающей среды.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Узбекистан являются стратегическими партнерами и намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества. Он также поблагодарил Президента Узбекистана за его личный вклад в развитие двусторонних отношений. «Не было бы вашей воли, мы бы телепались на том же уровне, что и двадцать пять лет назад. Ваша воля, решительность сделать Узбекистан процветающей страной не только в Центральной Азии, но и в мире дали нам надежды на это сотрудничество», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко приглашает узбекистанские предприятия активнее работать на белорусском рынке

Об этом глава государства заявил во время посещения вместе с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым выставки «Сделано в Узбекистане».

Александр Лукашенко подробно ознакомился с представленными экспозициями, а Шавкат Мирзиёев рассказал ему о продукции, которую привезли на выставку около 80 предприятий из Узбекистана. В свою очередь узбекистанские производители во время общения с лидерами двух государств отметили, что состоявшийся накануне I Форум регионов придал импульс налаживанию двусторонних контактов, помог в поиске партнеров.

О сотрудничестве с Беларусью рассказали представители IT-сферы. Они обратили внимание, что в Узбекистане создан IT-парк, преференции в котором аналогичны тем, что созданы в белорусском ПВТ. Это позволяет упростить взаимодействие двух стран в IT-сфере.

Национальная выставка узбекских товаров стала еще одной площадкой для продолжения разговора между белорусским и узбекским лидерами о развитии сотрудничества и промышленной кооперации.

Выставка «Сделано в Узбекистане» проходит с 29 июля по 2 августа в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Минск. В 15 тематических разделах выставки и 10 региональных экспозициях участвуют 80 предприятий. Тематика выставки охватывает машиностроение, нефтегазовую, химическую, горнодобывающую, электротехническую, фармацевтическую, строительную, текстильную, кожевенно-обувную, информационную отрасли, пищевую промышленность, сельское хозяйство и виноделие, туризм. На открытой площадке представлены 12 единиц техники производства Узбекистана: легковые и грузовые автомобили, городской автобус, седельные тягачи и полуприцепы.

Выставка организована Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством экономики и промышленности Узбекистана при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты.