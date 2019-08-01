Лукашенко получил от Путина приглашение посетить парад Победы

Российский президент пригласил Александра Лукашенко принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы в 2020 году в столице РФ.

Российский президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко на парад по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны, сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Отметим, что в 2019 году Лукашенко даже пришлось оправдываться за то, что он не принимал участие в московском параде. Однако белорусский президент тогда отметил, что, во-первых, не получал приглашения, а во-вторых не может в такой день не находиться в Беларуси.

«Даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия, ведь я не могу пропустить подобные мероприятия в Беларуси», — заключил Лукашенко.