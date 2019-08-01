ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси материнский капитал могут разрешить досрочно тратить на жилье

02.08.2019 12:47 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси материнский капитал могут разрешить досрочно тратить на жилье
shutterstock.com

Как стало известно, правительством Беларуси прорабатывается вопрос досрочного использования материнского капитала для строительства жилья. В частности, как сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр АВРАМЕНКО, речь идет о доплатах сверх нормируемой стоимости квадратного метра. У нуждающихся граждан, в том числе многодетных семей, возникает вопрос, где взять деньги на погашение этой разницы. Поэтому подобное решение было бы очень кстати.

В Беларуси материнский капитал могут разрешить досрочно тратить на жилье Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр КРУЧАНОВ отметил, что при строительстве жилья для многодетных кредитуется площадь из расчета 20 м² на человека. Специалист привел пример: в семье двое родителей и четыре ребенка, всего шесть человек – значит, кредитуется 120 м² жилья. Однако не всегда квартира может быть именно такой площади, она может быть и больше. Если в собственности есть квартира, это тоже влияет на условия кредитования, передает БЕЛТА.

«Поэтому сейчас прорабатывается возможность использования семейного капитала для жилищного строительства, в том числе для покрытия названной разницы. Это даст людям возможность построить жилье», – сказал Александр Кручанов.

Александр Авраменко добавил, что проект указа совместно разрабатывают Минтруда и соцзащиты, Минстройархитектуры и ряд других министерств. По его словам, документ «уже вот-вот на выходе».

ПРОЩЕ ГОВОРЯ

Сегодня те, кто строит жилье с господдержкой, кредитуется по 718 руб. за каждый квадрат. При этом реальная стоимость возводимого жилья выше. К тому же, если в собственности есть квартира, то ее площадь вычитается из кредитуемой. Чтобы погасить разницу, и обсуждается возможность использования материнского капитала, пишет «Минск-Новости».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о доплатах сверх нормируемой стоимости квадратного метра.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ермошина предложила провести выборы сенаторов 7 ноября, а депутатов — 17 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика