В Беларуси материнский капитал могут разрешить досрочно тратить на жилье

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, правительством Беларуси прорабатывается вопрос досрочного использования материнского капитала для строительства жилья. В частности, как сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр АВРАМЕНКО, речь идет о доплатах сверх нормируемой стоимости квадратного метра. У нуждающихся граждан, в том числе многодетных семей, возникает вопрос, где взять деньги на погашение этой разницы. Поэтому подобное решение было бы очень кстати.

Председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр КРУЧАНОВ отметил, что при строительстве жилья для многодетных кредитуется площадь из расчета 20 м² на человека. Специалист привел пример: в семье двое родителей и четыре ребенка, всего шесть человек – значит, кредитуется 120 м² жилья. Однако не всегда квартира может быть именно такой площади, она может быть и больше. Если в собственности есть квартира, это тоже влияет на условия кредитования, передает БЕЛТА .

«Поэтому сейчас прорабатывается возможность использования семейного капитала для жилищного строительства, в том числе для покрытия названной разницы. Это даст людям возможность построить жилье», – сказал Александр Кручанов.

Александр Авраменко добавил, что проект указа совместно разрабатывают Минтруда и соцзащиты, Минстройархитектуры и ряд других министерств. По его словам, документ «уже вот-вот на выходе».

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