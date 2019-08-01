Синоптики: июль был холоднее нормы на 1,3 градуса. Увы, и август не порадует









Больше всего в июле было прохладных дней, когда температура была не выше +18… +25 °С.





Только 1 июля жители по-настоящему смогли ощутить летнюю жару: тогда столбики термометров во многих регионах зафиксировали +35 °С и выше. Температурный максимум был зафиксирован в Брагине — +36,4 °С.





minsknews.by Почти каждый день месяца был дождливым, а в некоторые из них осадки сопровождались грозами, местами — градом. В среднем выпало 91 мм осадков — 107% климатической нормы, передает











