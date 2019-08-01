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Синоптики: июль был холоднее нормы на 1,3 градуса. Увы, и август не порадует
Источник материала: Партизан
В Беларуси средняя температура воздуха в июле составила +17,1 °С, это ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
Больше всего в июле было прохладных дней, когда температура была не выше +18… +25 °С.
Только 1 июля жители по-настоящему смогли ощутить летнюю жару: тогда столбики термометров во многих регионах зафиксировали +35 °С и выше. Температурный максимум был зафиксирован в Брагине — +36,4 °С.
Почти каждый день месяца был дождливым, а в некоторые из них осадки сопровождались грозами, местами — градом. В среднем выпало 91 мм осадков — 107% климатической нормы, передает
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В Беларуси средняя температура воздуха в июле составила +17,1 °С, это ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
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