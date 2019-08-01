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Синоптики: июль был холоднее нормы на 1,3 градуса. Увы, и август не порадует

02.08.2019 12:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси средняя температура воздуха в июле составила +17,1 °С, это ниже климатической нормы на 1,3 градуса.



Больше всего в июле было прохладных дней, когда температура была не выше +18… +25 °С.

Только 1 июля жители по-настоящему смогли ощутить летнюю жару: тогда столбики термометров во многих регионах зафиксировали +35 °С и выше. Температурный максимум был зафиксирован в Брагине — +36,4 °С.

Почти каждый день месяца был дождливым, а в некоторые из них осадки сопровождались грозами, местами — градом. В среднем выпало 91 мм осадков — 107% климатической нормы, передает minsknews.by
 
 
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В Беларуси средняя температура воздуха в июле составила +17,1 °С, это ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
 
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