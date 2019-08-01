Россия сообщила об официальном прекращении ракетного договора с США









ria.ru Об этом сообщает





Отмечается, что этот договор действовал с 8 декабря 1987 года, то есть более 30 лет.





Ранее сообщалось, что США предложат России новый договор по ядерному оружию.





Договор между СССР и США был подписан экс-генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и 40-й президентом США Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 год.