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Россия сообщила об официальном прекращении ракетного договора с США
Источник материала: Партизан
В российском МИД заявили, что 2 августа официально прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Об этом сообщает
Отмечается, что этот договор действовал с 8 декабря 1987 года, то есть более 30 лет.
Ранее сообщалось, что США предложат России новый договор по ядерному оружию.
Договор между СССР и США был подписан экс-генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и 40-й президентом США Рональдом Рейганом в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 год.
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В российском МИД заявили, что 2 августа официально прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской...
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