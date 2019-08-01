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Невероятно! Саудиткам разрешили ездить за границу без разрешения мужчин

02.08.2019 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданки Саудовской Аравии старше 21 года смогут получать паспорт и ездить за границу без разрешения мужей или родственников мужского пола. Об этом пишет Reuters со ссылкой на серию указов саудовских властей.



Кроме того, власти Саудовской Аравии разрешили женщинам регистрировать рождение ребенка, брак и развод, а также быть опекунами малолетних детей. Также для женщин расширили возможности трудоустройства: один из указов закрепляет право на работу за всеми гражданами страны вне зависимости от пола.

Правительство Саудовской Аравии ранее разработало приложение, с помощью которого мужчины могли запретить или ограничить женщинам выезд из страны.

В прошлом году саудовским женщинам разрешили водить автомобиль. Саудовская Аравия была последней страной в мире, где действовал такой запрет.


Однако саудовские женщины все еще обязаны получать разрешение на многие другие действия, например, брак, развод, открытие счета в банке и, в некоторых случаях, доступ к медицинским услугам. 

Разрешение вправе давать муж или кровные родственники мужского пола, в том числе сын.
 
 
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Гражданки Саудовской Аравии старше 21 года смогут получать паспорт и ездить за границу без разрешения мужей или родственников мужского пола. Об этом пишет Reuters со...
 
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