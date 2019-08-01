Милиционер спас юную минчанку от суицида во время прямого эфира в соцсети





Минск-Новости » рассказали в Первомайском РУВД. Как дальше развивались события, агентству «» рассказали в Первомайском РУВД.





— В милицию позвонила девушка, которая сообщила, что ее подруга собирается совершить суицид. Об этом заявительница узнала из соцсети, где в прямом видеоэфире, беседуя с подписчиками, та поделилась своими намерениями. Оперативный дежурный незамедлительно отправил к месту развития событий милицейский наряд, — рассказала официальный представитель Первомайского РУВД Екатерина Добровольская.





Все происходило на общем балконе 19-го этажа жилого дома на ул. Руссиянова. По дороге туда оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников нашел страничку школьницы в соцсети и начал с ней общаться, уговаривал не совершать столь глупый поступок, стараясь оттянуть момент, когда она перелезет через ограждение балкона.





Когда милицейский экипаж прибыл к месту происшествия, Гутников быстро поднялся на общий балкон многоэтажки, где находилась школьница, и оттянул ее на безопасное расстояние. После связался с ее родителями и лично передал им дочь, попросив обратить особое внимание на ее психологическое состояние.





Девушка так и не смогла объяснить свое решение — лишь говорила, что так будет лучше для всех.







