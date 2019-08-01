|
Банк ВТБ (Беларусь) и Могилевский облисполком подписали соглашение о льготном кредитовании субъектов малого бизнеса
Источник материала: Myfin
В рамках программы устанавливается льготная ставка - 1/2 действующей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк ВТБ (Беларусь) и Могилевский облисполком подписали соглашение о льготном кредитовании субъектов малого бизнеса
Банк ВТБ (Беларусь) и Могилевский областной исполнительный комитет заключили соглашение о взаимодействии по вопросам предоставления льготных кредитов субъектам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)