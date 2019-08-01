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Банк ВТБ (Беларусь) и Могилевский облисполком подписали соглашение о льготном кредитовании субъектов малого бизнеса

02.08.2019 11:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) и Могилевский облисполком подписали соглашение о льготном кредитовании субъектов малого бизнеса
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В рамках программы устанавливается льготная ставка - 1/2 действующей ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 2,5 п.п. Предприниматели могилевской области смогут получить заемные средства по специальным условиям: на текущий момент – это 7,5% годовых (при текущем уровне ставки рефинансирования 10%).

 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) и Могилевский областной исполнительный комитет заключили соглашение о взаимодействии по вопросам предоставления льготных кредитов субъектам...
 
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