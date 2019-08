Проект InSync Now признан лучшим в мире в категории Социальные медиа в рамках премии The Banker s Tech Project Awards 2019

Источник материала: Myfin



Проект «InSync Now» признан лучшим в мире в категории «Социальные медиа»

Британский журнал The Banker (Financial Times) проанализировал и выбрал лучшие технологические проекты в мире. По результатам оценки премии Technology Project Awards в 2019 году в номинации Social Media победил проект InSync Now - медиа-портал мобильного приложения белорусского Альфа-Банка.

В этом году в премии приняли участие около 300 банков мира, в том числе гиганты Citi, HSBC, BAML. Важные критерии оценки – технологичность и инновации, которые задают новые стандарты в финансовой сфере. Победителей Technology Project Awards выбирали в 15 номинациях. Помимо социальных медиа, эксперты определили лучшие банковские проекты в сфере кибербезопасности, цифровой трансформации бизнеса, развитию FinTech, мобильных технологий и даже искусственного интеллекта. Альфа-Банк стал единственным банком из Беларуси, который включили в число мировых лидеров.