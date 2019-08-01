|
Игры беларуской компании вошли в топ-10 самых популярных в мире
Источник материала: KYKY>
Продукты беларуского разработчика SayGames посчитали одними из самых популярных во всех странах. Компанию занесли в мировой рейтинг, который состоит только из десяти участников. Об этом
В десятке лучших паблишеров SayGames оказался на шестом месте. За апрель-июнь приложения разработчика пользователи скачали больше 200 миллионов раз. А первое место занял Facebook: число скачиваний превысило отметку в 700 миллионов раз. Вторым стал Google: 563 миллиона установок. Третьим — Voodoo.
По статистике App Store и Google Play, SayGames занял седьмое место.
Отметим, что компанию SayGames зарегистрировали в мае прошлого года. Ее штат состоит из 14 сотрудников. Она — резидент ПВТ. В апреле SayGames вышла на первое место по загрузкам среди беларуский компаний. В июле 2019 года игры разработчика скачали 100 миллионов раз. Выручка компании в июле превысила 100 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты беларуского разработчика SayGames посчитали одними из самых популярных во всех странах. Компанию занесли в мировой рейтинг, который состоит только из десяти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)