Игры беларуской компании вошли в топ-10 самых популярных в мире

Источник материала: KYKY

Продукты беларуского разработчика SayGames посчитали одними из самых популярных во всех странах. Компанию занесли в мировой рейтинг, который состоит только из десяти участников. Об этом сообщает dev.by со ссылкой на SensorTower.

В десятке лучших паблишеров SayGames оказался на шестом месте. За апрель-июнь приложения разработчика пользователи скачали больше 200 миллионов раз. А первое место занял Facebook: число скачиваний превысило отметку в 700 миллионов раз. Вторым стал Google: 563 миллиона установок. Третьим — Voodoo.

По статистике App Store и Google Play, SayGames занял седьмое место.

Отметим, что компанию SayGames зарегистрировали в мае прошлого года. Ее штат состоит из 14 сотрудников. Она — резидент ПВТ. В апреле SayGames вышла на первое место по загрузкам среди беларуский компаний. В июле 2019 года игры разработчика скачали 100 миллионов раз. Выручка компании в июле превысила 100 тысяч долларов.