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Игры беларуской компании вошли в топ-10 самых популярных в мире

02.08.2019 12:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продукты беларуского разработчика SayGames посчитали одними из самых популярных во всех странах. Компанию занесли в мировой рейтинг, который состоит только из десяти участников. Об этом сообщает dev.by со ссылкой на SensorTower. 

В десятке лучших паблишеров SayGames оказался на шестом месте. За апрель-июнь приложения разработчика пользователи скачали больше 200 миллионов раз. А первое место занял Facebook: число скачиваний превысило отметку в 700 миллионов раз. Вторым стал Google: 563 миллиона установок. Третьим — Voodoo. 

По статистике App Store и Google Play, SayGames занял седьмое место.

Отметим, что компанию SayGames зарегистрировали в мае прошлого года. Ее штат состоит из 14 сотрудников. Она — резидент ПВТ. В апреле SayGames вышла на первое место по загрузкам среди беларуский компаний. В июле 2019 года игры разработчика скачали 100 миллионов раз. Выручка компании в июле превысила 100 тысяч долларов. 

 
 
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Продукты беларуского разработчика SayGames посчитали одними из самых популярных во всех странах. Компанию занесли в мировой рейтинг, который состоит только из десяти...
 
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