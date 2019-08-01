Названы места в Минске, где чаще всего атакуют клещи

За полгода в Минске отмечается рост количества обращений в организации здравоохранения по поводу укусов клещей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число обращений выросло на 7%.

Нападение клещей чаще происходило в лесной зоне и на загородных дачных участках, сообщает санитарно-эпидемиологическая служба.

Наиболее опасными местами в столице названы:

лесные массивы у Цнянского водохранилища (Цна — МКАД — ул. Мирошниченко), Степянки и Дражни;

лесополоса в районе станции метро «Восток» — БНТУ;

фруктовый сад на улице Рафиева;

сквер на улице Машинистов.

«По результатам энтомологического мониторинга в г.Минске за 6 месяцев 2019 года численность иксодовых клещей снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза. Снижению численности клещей способствовало проведение необходимого комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это проведение экологических мероприятий, направленных на предотвращение создания мест обитания иксодовых клещей (покос травы, уборка валежника и др.), в т.ч. проведение противоклещевых обработок. Общая площадь данных обработок составила 266 га», - сообщают эпидемиологи.