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Мирзиеев: Узбекистану очень нужны белорусские технологии
02.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Статуя хоккеиста и панно «Белорус». Шавкат Мирзиеев и Александр Лукашенко
Накануне в резиденции Александра Лукашенко президента Узбекистана встретили как дорогого друга. Сегодня журналисты едва успевали следить за перемещением президентов по Минску. Сначала главы государств осмотрели выставку узбекских товаров – от автомобилей до продуктов. Александр Лукашенко призвал узбеков активнее выходить со своей продукцией на белорусский рынок. После они с Шавкатом Мирзиеевым отправились в Парк высоких технологий. Чтобы увидеть, какие разработки минских программистов могли бы пригодиться Ташкенту.
Сразу после этого состоялись переговоры во Дворце независимости. В честь высокого гостя – национальный гимн Узбекистана. Затем почти двухчасовой разговор один на один. Притом что значительную часть повестки лидеры обсудили еще накануне, несмотря на то, что планировали просто поужинать.
«Ваша инициатив завязать регионы в сотрудничестве – самая фишка этого визита. Главное, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров. Наше дело – открыть дорогу. Мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять наши решения и реализовывать дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси», – сказал Александр Лукашенко.
В последние годы товарооборот между партнерами вырос. Однако, согласились президенты, потенциал еще большой. Не все совместные инициативы, посетовал Лукашенко, удалось реализовать. Крупные белорусские промышленные холдинги создали в Узбекистане совместные производства, но пока остаются проблемы с реализацией продукции. Кроме того, белорусы намеревались построить в Узбекистане несколько молочных комплексов, но пока появился лишь один. Шавкат Мирзиеев обещал посодействовать.
Белорусы готовы поделиться с узбеками не только товарами, но и технологиями промышленными и сельскохозяйственными. Александр Лукашенко попросил чиновников и бизнесменов не подвести.
«Технологии, которые наши белорусские друзья предлагают, нам очень нужны. Как вы выразились, революционные реформы, которые мы проводим в Узбекистане, без технологий, инноваций и образования не поднять. Мы прекрасно понимаем, что мы на правильном пути», – заявил Шавкат Мирзиеев.
По итогам переговоров стороны подписали более десяти документов. Сотрудничать договорились в сфере промышленности, инвестиций, обороны, культуры, высоких технологий. Кроме того, договорились о взаимном признании документов об образовании.
Совместную продукцию Беларусь и Узбекистан договорились продавать на рынки третьих стран. В частности, и об этом говорили оба президента, белорусско-узбекские товары могли бы успешно продаваться в Афганистане.
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Президенты Беларуси и Узбекистана посетили Парк высоких технологий в Минске и ознакомились с последними разработками программистов.
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