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Новые одиннадцатиэтажки появятся на улице Профессиональной в Барановичах
02.08.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Строительство трех домов планируется начать в следующем году на земельном участке на улице Профессиональной. На данный момент ищут организацию, которая займется созданием проекта.
Участок на генплане города, где будут строить новые одиннадцатиэтажке. Фото: скриншот из документа
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Строительство трех домов планируется начать в следующем году на земельном участке на улице Профессиональной. На данный момент ищут организацию, которая...
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