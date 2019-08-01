Новые одиннадцатиэтажки появятся на улице Профессиональной в Барановичах

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Строительство трех домов планируется начать в следующем году на земельном участке на улице Профессиональной. На данный момент ищут организацию, которая займется созданием проекта.





Участок на генплане города, где будут строить новые одиннадцатиэтажке. Фото: скриншот из документа