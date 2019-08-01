 «Я как клиент взбешен». Это человек расстроился из-за того, что скрывает бумажная упаковка «Санта Бремор». Производитель ответил

Источник материала: Виртуальный Брест

Виталий любит рыбу. И очень огорчился, когда купил кусок филе форели от «Санта Бремор». Претензия в том, что покупатель сравнил изображение на картинке и реальный продукт в упаковке, нашел большое расхождение и призывает к ответу. Производитель отвечает: это же вариант сервировки!





— Обратите внимание на изображение: ровные однообразные по форме и цвету куски чистейшего филе. Класс! И вот результат после снятия этой же бумажной части упаковки. Мы видим, что наряду с филе кусок рыбы стоимостью более 15 рублей содержит достаточно увесистую часть рыбного брюшка.







— Эта жирная часть продается отдельно по цене в три, а то и в четыре раза дешевле филе и не может считаться его частью. Но «Санта Бремор» сознательно оставляет 5-сантиметровый кусок брюшка на филейной части. По моему мнению, так не может и не должно быть.

«Санта Бремор»: на картинке есть еще зелень, пряности и лайм

Согласно ТУ (техусловия разработаны в соответствии со всеми нормами), «филе — это две продольные половины, срезанные с тушки обезглавленной потрошенной рыбы по длине вдоль позвоночника; плечевые кости и позвоночник удалены».

— То есть разделка рыбы не подразумевает обязательное полное удаление брюшной части, — уточнили в компании. — Филе-кусок представляет собой разрезанное на поперечные части филе. Каждый кусок индивидуален и определяется природной уникальностью рыбы. Открытая прозрачная упаковка позволяет визуально оценить и выбрать желаемый продукт на полке. Картонный конверт неплотно прилегает к упаковке специально для того, чтобы покупатель мог досконально осмотреть форму и внешний кусок филе. Что касается картинки, то на упаковке нанесено изображение в виде блюда на тарелке, при приготовлении которого используется кусок форели, зелень, пряности, лайм. Это вариант сервировки, так и написано.