ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я как клиент взбешен». Это человек расстроился из-за того, что скрывает бумажная упаковка «Санта Бремор». Производитель ответил

02.08.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Виталий любит рыбу. И очень огорчился, когда купил кусок филе форели от «Санта Бремор». Претензия в том, что покупатель сравнил изображение на картинке и реальный продукт в упаковке, нашел большое расхождение и призывает к ответу. Производитель отвечает: это же вариант сервировки!

«Я как клиент взбешен». Это человек расстроился из-за того, что скрывает бумажная упаковка «Санта Бремор». Производитель ответил

— Обратите внимание на изображение: ровные однообразные по форме и цвету куски чистейшего филе. Класс! И вот результат после снятия этой же бумажной части упаковки. Мы видим, что наряду с филе кусок рыбы стоимостью более 15 рублей содержит достаточно увесистую часть рыбного брюшка.

«Я как клиент взбешен». Это человек расстроился из-за того, что скрывает бумажная упаковка «Санта Бремор». Производитель ответил
 «Я как клиент взбешен». Это человек расстроился из-за того, что скрывает бумажная упаковка «Санта Бремор». Производитель ответил

— Эта жирная часть продается отдельно по цене в три, а то и в четыре раза дешевле филе и не может считаться его частью. Но «Санта Бремор» сознательно оставляет 5-сантиметровый кусок брюшка на филейной части. По моему мнению, так не может и не должно быть.

«Санта Бремор»: на картинке есть еще зелень, пряности и лайм

Согласно ТУ (техусловия разработаны в соответствии со всеми нормами), «филе — это две продольные половины, срезанные с тушки обезглавленной потрошенной рыбы по длине вдоль позвоночника; плечевые кости и позвоночник удалены».

— То есть разделка рыбы не подразумевает обязательное полное удаление брюшной части, — уточнили в компании. — Филе-кусок представляет собой разрезанное на поперечные части филе. Каждый кусок индивидуален и определяется природной уникальностью рыбы. Открытая прозрачная упаковка позволяет визуально оценить и выбрать желаемый продукт на полке. Картонный конверт неплотно прилегает к упаковке специально для того, чтобы покупатель мог досконально осмотреть форму и внешний кусок филе. Что касается картинки, то на упаковке нанесено изображение в виде блюда на тарелке, при приготовлении которого используется кусок форели, зелень, пряности, лайм. Это вариант сервировки, так и написано.

 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Виталий любит рыбу. И очень огорчился, когда купил кусок филе форели от «Санта Бремор». Претензия в том, что покупатель сравнил изображение на картинке и реальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Лукашенко обсуждают "дальнейшее экономическое развитие страны"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика