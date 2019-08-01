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В Минске стало больше обращений к медикам из-за укусов клещей

02.08.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске стало больше обращений к медикам из-за укусов клещей
Фото из открытых источников

В Минске выросло количество обращений в организации здравоохранения из-за укусов клещей. В частности, по информации столичной санитарно-эпидемиологической службы, на 1 июля обращений стало на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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В ведомстве подчеркнули, что нападения клещей чаще всего происходили в лесной зоне и на загородных дачных участках. В то же время, по результатам энтомологического мониторинга, за данный период в Минске более чем в 2 раза снизилась численность иксодовых клещей, пишет БЕЛТА.

Специалисты рекомендуют во время посещения лесной зоны соблюдать меры безопасности. Следует выбрать защитную или максимально закрытую одежду, перед походом воспользоваться аэрозолями и другими акарицидно-репеллентыми средствами. По возвращении важно обследовать открытые участки тела и одежду.

В случае присасывания клеща необходимо сразу же обратиться к врачу. Наиболее эффективное профилактическое лечение в этом случае проводится в первые 72 часа.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество обращений на 1 июля выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
 
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