В Минске стало больше обращений к медикам из-за укусов клещей

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске выросло количество обращений в организации здравоохранения из-за укусов клещей. В частности, по информации столичной санитарно-эпидемиологической службы, на 1 июля обращений стало на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В ведомстве подчеркнули, что нападения клещей чаще всего происходили в лесной зоне и на загородных дачных участках. В то же время, по результатам энтомологического мониторинга, за данный период в Минске более чем в 2 раза снизилась численность иксодовых клещей, пишет БЕЛТА .

Специалисты рекомендуют во время посещения лесной зоны соблюдать меры безопасности. Следует выбрать защитную или максимально закрытую одежду, перед походом воспользоваться аэрозолями и другими акарицидно-репеллентыми средствами. По возвращении важно обследовать открытые участки тела и одежду.

В случае присасывания клеща необходимо сразу же обратиться к врачу. Наиболее эффективное профилактическое лечение в этом случае проводится в первые 72 часа.