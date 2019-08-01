Как выбрать мобильный телефон для ребенка

Источник материала: Интерфакс

В каждой семье однажды наступает момент, когда просьбы ребенка купить мобильный телефон нельзя больше игнорировать. Возраст, с которого дети начинают пользоваться телефонами, с каждым годом становится все меньше, поэтому даже младшеклассники могут попросить такой подарок на Рождество или день рождения. Довольно трудно выбрать телефон даже для себя, но на что же нужно обратить внимание при выборе телефона для ребенка?

Смартфон или мобильный телефон с кнопками?

Отправляться младшим детям в школу со смартфоном может быть довольно опасно, а если он выскользнет из рук, вы рискуете потерять потраченные деньги. Смартфоны предлагают множество различных функций и возможностей, поэтому может быть довольно сложно контролировать действия малышей на просторах интернета, однако в большинстве моделей можно установить специальное приложение родительского контроля и таким образом избежать возможных неприятностей.

Классические мобильные телефоны чаще всего бывают гораздо более прочными и менее функциональными, поэтому не так привлекают воров и гораздо больше подходят в качестве первого телефона. Например, вернувшийся на рынок "Nokia 3310", с новым дизайном, новыми возможностями, цветным экраном и фотокамерой, так что самых простых функций для младших детей будет достаточно. Можно также взять в расчет и более простой смартфон - "Alcatel Pixi 4" оснащен сенсорным экраном, передней и задней камерами, и отличается прекрасными техническими характеристиками, однако также не потребует крупных инвестиций.

Этот выбор, в принципе, будет зависеть от возраста вашего ребенка – для более младших будет вполне достаточно мобильного телефона с кнопками, в то время как подростки могут попросить смартфон с более сложными параметрами.

Какой размер выбрать?

Размер телефона будет зависеть от того, для каких целей он будет использован – если ребенок будет только звонить и писать сообщения, ему будет достаточно и устройства с небольшим экраном, которое удобно поместится в ладони. В таком случае можно выбирать 4-дюймовый или даже еще меньший экран.

Однако большинство учеников используют телефоны в качестве учебного средства, поэтому если вы задумываетесь о таком варианте, следует выбирать смартфоны с большими, 4-5-дюймовыми экранами. Такие модели будут также удобны в управлении, но и предложат гораздо больше возможностей. Более старшим детям могут понравиться телефоны с диагональю 5-6 дюймов – и хотя они с трудом помещаются в руке или в кармане, при использовании такого телефона ребенок сможет выполнить все ежедневные задания и даже читать электронные книги. Тогда следует обратить внимание на разрешение экрана - HD (1920x1080) или UHD (2560x1440) обеспечат безупречное изображение, поэтому чтение книг и просмотр фильмов станут гораздо более приятными.

При выборе телефона для ребенка вы должны подумать о его потребностях – если самым младшим будет достаточно простого мобильного телефона, для старших будут важны и другие свойства, например дизайн или высококачественная камера. На такие требование стоит обратить внимание – таким образом вы избежите дополнительных покупок и сможете быть уверены, что выбранный телефон не один год будет отвечать запросам вашего ребенка. Ищете ли вы подходящий мобильный телефон, а может планшет или ноутбук для школьника – все это можно приобрести по доступной цене в интернет-магазине pigu.lt .