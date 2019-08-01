Лукашенко ждет конкретных предложений от правительства по вопросам отношений с Россией

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в пятницу совещание с руководством Совета министров.

"У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения", - сказал Лукашенко на совещании.

Президента цитирует его пресс-служба.

"Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений", - продолжил он.

По словам президента, темы, которые будут обсуждаться, касаются финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности.

"По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям президента, проектам законов я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы", - пояснил Лукашенко.

"Очень важно услышать и альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому я пригласил на это традиционное совещание по экономическим вопросам с правительством и высших должностных лиц, руководителей силовых структур, тех ведомств, чьи интересы затрагивают рассматриваемые вопросы", – добавил президент.