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Белорусские военные завершают подготовку к совместному с РФ учению "Щит Союза-2019"

02.08.2019 12:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси завершают подготовку к совместному оперативному учению вооруженных сил "Щит Союза-2019", сообщили в министерстве обороны Беларуси.

"В настоящее время в полевых условиях отрабатываются вопросы совершенствования навыков личного состава по погрузке (разгрузке) техники на железнодорожный транспорт, вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград и в ночных условиях", - рассказали в ведомстве.

По информации Минобороны, следующим этапом станет проведение смотров готовности войск к выполнению учебно-боевых задач и передислокация к месту проведения учения.

Учение "Щит Союза-2019" пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.

 
 
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Воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси завершают подготовку к...
 
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