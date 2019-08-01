В Китае появится прототип Несвижского замка

Источник материала: Интерфакс

В китайском Чунцине к концу следующего года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка, сообщили в Миноблисполкоме.



"На базе государственного сельскохозяйственного технопарка района Юйбэй китайского города планируется построить поселок с белорусским колоритом. Соглашение об инвестиционном сотрудничестве в рамках данного проекта подписано в Миноблисполкоме", - говорится в сообщении.

Архитектурные объекты Минской области будут использованы в качестве прототипов застройки и ландшафтных моделей. Создание объекта будет способствовать развитию туризма и торговли, организации культурных обменов.