ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае появится прототип Несвижского замка

02.08.2019 12:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В китайском Чунцине к концу следующего года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка, сообщили в Миноблисполкоме.

В Китае появится прототип Несвижского замка
"На базе государственного сельскохозяйственного технопарка района Юйбэй китайского города планируется построить поселок с белорусским колоритом. Соглашение об инвестиционном сотрудничестве в рамках данного проекта подписано в Миноблисполкоме", - говорится в сообщении.

Архитектурные объекты Минской области будут использованы в качестве прототипов застройки и ландшафтных моделей. Создание объекта будет способствовать развитию туризма и торговли, организации культурных обменов.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В китайском Чунцине к концу следующего года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка, сообщили в Миноблисполкоме.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика