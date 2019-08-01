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В Китае появится прототип Несвижского замка
Источник материала: Интерфакс
В китайском Чунцине к концу следующего года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка, сообщили в Миноблисполкоме.
Архитектурные объекты Минской области будут использованы в качестве прототипов застройки и ландшафтных моделей. Создание объекта будет способствовать развитию туризма и торговли, организации культурных обменов.
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В китайском Чунцине к концу следующего года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка, сообщили в Миноблисполкоме.
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