Как правильно заморозить овощную смесь на зиму

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Помидоры, кабачки, огурцы, морковь, перцы, яблоки, зелень! Летом и осенью все это великолепие стоит относительно недорого, а если вы счастливый владелец дачи, так и вовсе достается практически бесплатно. В несезон цены на свежие овощи возрастают в несколько раз, а качество их зачастую такое, что и в руки брать страшно. Как сделать так, чтобы свежие летние овощи и фрукты были на столе круглый год? Их надо заморозить!

Предлагаем приготовить овощную смесь на зиму – аналог магазинной, но значительно дешевле, в сто раз лучше и вообще без льда. Помимо самих овощей, вам требуются только пакеты с зип-замком и коктейльная соломинка.

Мастер-класс по сохранению урожая – в программе телеканала «МИР» «Еще дешевле» .



