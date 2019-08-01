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Минская школьница хотела спрыгнуть с 19 этажа во время прямого видеоэфира

02.08.2019 13:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минская школьница хотела спрыгнуть с 19 этажа во время прямого видеоэфира
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Минске в доме на улице Руссиянова. Школьница сообщила своим подписчикам в видеоблоге о том, что собирается прыгнуть с балкона 19-го этажа, передает «Минск-Новости». Это сообщение увидела ее подруга, которая обратилась за помощью в милицию.

Минская школьница хотела спрыгнуть с 19 этажа во время прямого видеоэфира Милиционер спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Витебске

Оперативный дежурный тут же отправил к месту развития событий милицейский наряд. Как пояснила официальный представитель Первомайского РУВД Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, по дороге оперуполномоченный нашел страничку школьницы в соцсети и начал с ней общаться, уговаривал не прыгать вниз, стараясь оттянуть момент, когда она перелезет через ограждение балкона.

Милицейский экипаж прибыл к месту происшествия в считаные минуты. Милиционер поднялся на общий балкон многоэтажки, где находилась школьница, и оттянул ее на безопасное расстояние. После этого связался с ее родителями и передал им дочь.

При этом девушка не смогла объяснить свое решение. Она лишь повторяла, что так будет лучше для всех. Известно, что школьница не проживает в высотке, с которой хотела спрыгнуть.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Девушку спас вовремя прибывший на место происшествия милиционер.
 
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