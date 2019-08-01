На Минском полумарафоне будет благотворительный забег. Кому и как можно помочь

Источник материала: Tut.by

Как и в прошлом году , Минский полумарафон не обойдется без благотворительного забега . GO.TUT.BY объясняет, кому будем помогать и как присоединиться.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Минский полумарафон стал одной из первых в Беларуси и всегда будет одной из самых активных площадок для благотворительности, — подчеркивает председатель БФЛА Вадим Девятовский. — В мире массовый спорт и благотворительность неразделимы, и мы тоже видим в спорте силу, которую можно направить на решение острых социальных проблем.

Кому поможет Благозабег

В Благозабеге участвуют четыре проекта:

Проект «Радость движения» учреждения «Команда «Крылья Ангелов» — организованная помощь людям с инвалидностью в активных пеших, беговых, водных и велосипедных прогулках на свежем воздухе.

— организованная помощь людям с инвалидностью в активных пеших, беговых, водных и велосипедных прогулках на свежем воздухе. Проект «Счастливый малыш» SOS-Детских деревень — помощь несовершеннолетним и молодым матерям с маленькими детьми от 0 до 3-х лет, а также беременным молодым женщинам, пострадавшим от насилия или попавшим в беду.

— помощь несовершеннолетним и молодым матерям с маленькими детьми от 0 до 3-х лет, а также беременным молодым женщинам, пострадавшим от насилия или попавшим в беду. Проект «Разыскивается ген-2!» Фонда «Шанс» — помощь в оплате генетического анализа детям с тяжелыми заболеваниями.

— помощь в оплате генетического анализа детям с тяжелыми заболеваниями. Проект «Бежать, чтобы дышать» Белорусского детского хосписа помогает обеспечить бесперебойную работу аппаратов искусственной вентиляции легких для подопечных детского хосписа.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как стать участником Благозабега на Минском полумарафоне

Чтобы стать благобегуном 2019, то есть принять участие в Благотворительном забеге Минского полумарафона и тем самым помочь детям, необходимо:

Собрать команду благобегунов (один, как известно, в поле не воин, но два человека — это уже команда);

Сделать пожертвование от команды или от каждого бегущего участника команды в поддержку одного или нескольких проектов Благозабега;

Зарегистрироваться на Минский полумарафон 2019 ;

; Рассказать о Благозабеге в социальных сетях, чтобы как можно больше людей могло присоединиться к делу помощи.

Организаторы обещают предоставить каждой команде бегунов специальные наклейки с логотипом Благозабега, которые можно прикрепить на стартовый номер в день полумарафона; рассказать о вашей команде и о вашем добром участии в акции в социальных сетях и на сайтах благотворительных организаций; пригласить вашу команду на совместные тренировки и другие мероприятия в рамках Благозабега.

Благозабег Минского полумарафона проводится по инициативе четырех благотворительных организаций, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации: SOS-Детские деревни Беларуси, Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс», учреждения «Команда «Крылья Ангелов» и ОБО «Белорусский детский хоспис». В прошлом году в рамках Благозабега Минского полумарафона 2018 на краудфандинговой площадке Ulej.by было собрано 85 780 рублей на финансирование четырех проектов организаций-участниц.