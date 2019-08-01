ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Минском полумарафоне будет благотворительный забег. Кому и как можно помочь

02.08.2019 13:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как и в прошлом году, Минский полумарафон не обойдется без благотворительного забега. GO.TUT.BY объясняет, кому будем помогать и как присоединиться.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Минский полумарафон стал одной из первых в Беларуси и всегда будет одной из самых активных площадок для благотворительности, — подчеркивает председатель БФЛА Вадим Девятовский. — В мире массовый спорт и благотворительность неразделимы, и мы тоже видим в спорте силу, которую можно направить на решение острых социальных проблем.

Кому поможет Благозабег

В Благозабеге участвуют четыре проекта:

  • Проект «Радость движения» учреждения «Команда «Крылья Ангелов» — организованная помощь людям с инвалидностью в активных пеших, беговых, водных и велосипедных прогулках на свежем воздухе.
  • Проект «Счастливый малыш» SOS-Детских деревень — помощь несовершеннолетним и молодым матерям с маленькими детьми от 0 до 3-х лет, а также беременным молодым женщинам, пострадавшим от насилия или попавшим в беду.
  • Проект «Разыскивается ген-2!» Фонда «Шанс» — помощь в оплате генетического анализа детям с тяжелыми заболеваниями.
  • Проект «Бежать, чтобы дышать» Белорусского детского хосписа помогает обеспечить бесперебойную работу аппаратов искусственной вентиляции легких для подопечных детского хосписа.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как стать участником Благозабега на Минском полумарафоне

Чтобы стать благобегуном 2019, то есть принять участие в Благотворительном забеге Минского полумарафона и тем самым помочь детям, необходимо:

  • Собрать команду благобегунов (один, как известно, в поле не воин, но два человека — это уже команда);
  • Сделать пожертвование от команды или от каждого бегущего участника команды в поддержку одного или нескольких проектов Благозабега;
  • Зарегистрироваться на Минский полумарафон 2019;
  • Рассказать о Благозабеге в социальных сетях, чтобы как можно больше людей могло присоединиться к делу помощи.

Организаторы обещают предоставить каждой команде бегунов специальные наклейки с логотипом Благозабега, которые можно прикрепить на стартовый номер в день полумарафона; рассказать о вашей команде и о вашем добром участии в акции в социальных сетях и на сайтах благотворительных организаций; пригласить вашу команду на совместные тренировки и другие мероприятия в рамках Благозабега.

Благозабег Минского полумарафона проводится по инициативе четырех благотворительных организаций, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации: SOS-Детские деревни Беларуси, Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс», учреждения «Команда «Крылья Ангелов» и ОБО «Белорусский детский хоспис». В прошлом году в рамках Благозабега Минского полумарафона 2018 на краудфандинговой площадке Ulej.by было собрано 85 780 рублей на финансирование четырех проектов организаций-участниц.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Видим в спорте силу, которую можно направить на решение острых социальных проблем».
 
Новости дня
Новости разные
 
Взял зубами и унёс. Пёс необычно спас птицу, залетевшую в дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика