На Минском полумарафоне будет благотворительный забег. Кому и как можно помочь

— Минский полумарафон стал одной из первых в Беларуси и всегда будет одной из самых активных площадок для благотворительности, — подчеркивает председатель БФЛА Вадим Девятовский. — В мире массовый спорт и благотворительность неразделимы, и мы тоже видим в спорте силу, которую можно направить на решение острых социальных проблем.
Кому поможет Благозабег
В Благозабеге участвуют четыре проекта:
Проект «Радость движения» учреждения «Команда «Крылья Ангелов» — организованная помощь людям с инвалидностью в активных пеших, беговых, водных и велосипедных прогулках на свежем воздухе.
Проект «Счастливый малыш» SOS-Детских деревень — помощь несовершеннолетним и молодым матерям с маленькими детьми от 0 до 3-х лет, а также беременным молодым женщинам, пострадавшим от насилия или попавшим в беду.
Проект «Разыскивается ген-2!» Фонда «Шанс» — помощь в оплате генетического анализа детям с тяжелыми заболеваниями.
Проект «Бежать, чтобы дышать» Белорусского детского хосписа помогает обеспечить бесперебойную работу аппаратов искусственной вентиляции легких для подопечных детского хосписа.
Как стать участником Благозабега на Минском полумарафоне
Чтобы стать благобегуном 2019, то есть принять участие в Благотворительном забеге Минского полумарафона и тем самым помочь детям, необходимо:
Собрать команду благобегунов (один, как известно, в поле не воин, но два человека — это уже команда);
Сделать пожертвование от команды или от каждого бегущего участника команды в поддержку одного или нескольких проектов Благозабега;
Рассказать о Благозабеге в социальных сетях, чтобы как можно больше людей могло присоединиться к делу помощи.
Организаторы обещают предоставить каждой команде бегунов специальные наклейки с логотипом Благозабега, которые можно прикрепить на стартовый номер в день полумарафона; рассказать о вашей команде и о вашем добром участии в акции в социальных сетях и на сайтах благотворительных организаций; пригласить вашу команду на совместные тренировки и другие мероприятия в рамках Благозабега.
Благозабег Минского полумарафона проводится по инициативе четырех благотворительных организаций, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации: SOS-Детские деревни Беларуси, Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс», учреждения «Команда «Крылья Ангелов» и ОБО «Белорусский детский хоспис». В прошлом году в рамках Благозабега Минского полумарафона 2018 на краудфандинговой площадке Ulej.by было собрано 85 780 рублей на финансирование четырех проектов организаций-участниц.