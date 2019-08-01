Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» увеличили чистую прибыль в первом полугодии в 2,2 раза

Источник материала: Ежедневник





Чистая прибыль резидентов СЭЗ "Гродноинвест" за первое полугодие текущего года составила свыше 188 млн рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Достигнуть высоких показателей стало возможным в том числе за счет роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг собственного производства. За январь-июнь 2019 года она составила Br1,4 млн, что на 22% больше показателя прошлого года", - отметили в СЭЗ.

Между тем, 70% от общего объема выручки составил экспорт, сказао в сообщении.