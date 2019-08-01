ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» увеличили чистую прибыль в первом полугодии в 2,2 раза

02.08.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» увеличили чистую прибыль в первом полугодии в 2,2 раза

Чистая прибыль резидентов СЭЗ "Гродноинвест" за первое полугодие текущего года составила свыше 188 млн рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Достигнуть высоких показателей стало возможным в том числе за счет роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг собственного производства. За январь-июнь 2019 года она составила Br1,4 млн, что на 22% больше показателя прошлого года", - отметили в СЭЗ.

Между тем, 70% от общего объема выручки составил экспорт, сказао в сообщении.



 
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чистая прибыль резидентов СЭЗ "Гродноинвест" за первое полугодие текущего года составила свыше 188 млн рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Узбекистан определили приоритетные направления в сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика