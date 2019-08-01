Взял зубами и унёс. Пёс необычно спас птицу, залетевшую в дом

Источник материала: СТВ

Собака помогла птице, которая залетела в дом и не могла выбраться.

Как сообщает Daily Mail, птица залетела в веранду, начала биться о стекла, отчаянно пытаясь убежать, но безрезультатно.



Скриншот из видео

Пес по кличке Гас пришел на помощь пернатому. Он поднял птицу с земли, осторожно взял ее зубами, вышел из дома и положил на деревянный настил снаружи.

Видео спасения смотрите здесь .

Птица, с которой все оказалось в порядке, улетела.



Скриншот из видео

По словам хозяйки Гаса – Дженнифер – ее питомец уже стал искусным мастером в ловле случайно залетевших птиц, потому что они регулярно становятся «гостями» ее дома в Коннектикуте.



Скриншот из видео

«Гас каким-то образом может поймать птицу, не навредив ей, а затем вынести наружу и отпустить. Очень умело и ловко».