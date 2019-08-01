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Взял зубами и унёс. Пёс необычно спас птицу, залетевшую в дом
Источник материала: СТВ
Собака помогла птице, которая залетела в дом и не могла выбраться.
Как
Пес по кличке Гас пришел на помощь пернатому. Он поднял птицу с земли, осторожно взял ее зубами, вышел из дома и положил на деревянный настил снаружи.
Птица, с которой все оказалось в порядке, улетела.
По словам хозяйки Гаса – Дженнифер – ее питомец уже стал искусным мастером в ловле случайно залетевших птиц, потому что они регулярно становятся «гостями» ее дома в Коннектикуте.
«Гас каким-то образом может поймать птицу, не навредив ей, а затем вынести наружу и отпустить. Очень умело и ловко».
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Собака помогла птице, которая залетела в дом и не могла выбраться. Как сообщает Daily Mail, птица залетела в веранду, начала биться о стекла, отчаянно пытаясь убежать,...
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