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В Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью

02.08.2019 13:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины жителем Пружанского района. Эту информацию сообщает УСК по Брестской области.

Следствие выяснило, что вечером 14 мая текущего года 59-летний мужчина распивал алкогольные напитки с 60-летней знакомой у себя дома. В какой-то момент у приятелей произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес своей гостье удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью
Фото: СК

В ходе расследования были опрошены обвиняемый и свидетели происшествия, проведен ряд экспертиз. Мужчина рассказал, что конфликт произошел, потому что его гостья отказалась покидать квартиру. 59-летний житель Пружанского района обвиняется по п.6 ч.2 ст.169 УК Республики Беларусь.

В июне текущего года мужчина убил с особой жестокостью соседа по больничной палате (читать далее). 

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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины жителем Пружанского района. Эту информацию сообщает УСК по...
 
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