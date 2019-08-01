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В Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины жителем Пружанского района. Эту информацию
Следствие выяснило, что вечером 14 мая текущего года 59-летний мужчина распивал алкогольные напитки с 60-летней знакомой у себя дома. В какой-то момент у приятелей произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес своей гостье удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
В ходе расследования были опрошены обвиняемый и свидетели происшествия, проведен ряд экспертиз. Мужчина рассказал, что конфликт произошел, потому что его гостья отказалась покидать квартиру. 59-летний житель Пружанского района обвиняется по п.6 ч.2 ст.169 УК Республики Беларусь.
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины жителем Пружанского района. Эту информацию сообщает УСК по...
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