|
Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото
Источник материала: СТВ
15 лет назад актрисы Юлия Такшина, Ирина Муравьева и Ольга Остроумова блистали в сериале «Не родись красивой». Недавно актрисы встретились на юбилее Сергея Новожилова. Юлия Такшина поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта впечатлениями от встречи с бывшими коллегами.
Такшина поделилась кадрами с Ириной Муравьевой и Ольгой Остроумовой. Под фотографиями актриса оставила свои эмоции.
Юлия Такшина также поблагодарила Муравьеву и Остроумову и назвала актрис великими.
Напомним, в сериале «Не родись красивой» Такшина сыграла секретаршу Викторию Клочкову, а Ирина Муравьева и Ольга Остроумова исполнили роли матерей главных героев Кати Пушкаревой и Андрея Жданова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 лет назад актрисы Юлия Такшина, Ирина Муравьева и Ольга Остроумова блистали в сериале «Не родись красивой». Недавно актрисы встретились на юбилее Сергея...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)