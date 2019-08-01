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Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото

02.08.2019 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

15 лет назад актрисы Юлия Такшина, Ирина Муравьева и Ольга Остроумова блистали в сериале «Не родись красивой». Недавно актрисы встретились на юбилее Сергея Новожилова. Юлия Такшина поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта впечатлениями от встречи с бывшими коллегами.

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Такшина поделилась кадрами с Ириной Муравьевой и Ольгой Остроумовой. Под фотографиями актриса оставила свои эмоции.

Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото
Фото: instagram.com/uliatakshina

«Какое же это счастье – просто находиться рядом. Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот, жест…»

Юлия Такшина также поблагодарила Муравьеву и Остроумову и назвала актрис великими.

Спустя 15 лет. Актрисы из «Не родись красивой» показали совместное фото
Фото: instagram.com/uliatakshina

Напомним, в сериале «Не родись красивой» Такшина сыграла секретаршу Викторию Клочкову, а Ирина Муравьева и Ольга Остроумова исполнили роли матерей главных героев Кати Пушкаревой и Андрея Жданова.

Чтобы увидеть, как выглядят все герои сериала спустя 12 лет, переходите по ссылке.

Люди в материале: Юлия Такшина, Ирина Муравьева, Ольга Остроумова
 
 
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15 лет назад актрисы Юлия Такшина, Ирина Муравьева и Ольга Остроумова блистали в сериале «Не родись красивой». Недавно актрисы встретились на юбилее Сергея...
 
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