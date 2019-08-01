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Матч за Суперкубок Европы впервые будет судить женщина
Источник материала: Tut.by
УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы между «Челси» и «Ливерпулем», который пройдет в Стамбуле 14 августа,
На эту игру впервые в мужском еврокубковом матче назначена женщина – француженка Стефани Фраппар. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил.
В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира между сборными США и Голландии.
Во французской Лиге 1 она дебютировала в минувшем сезоне, с сезона-2019/20 будет работать в высшем французском дивизоне на постоянной основе.
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Он пройдет в Стамбуле 14 августа.
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