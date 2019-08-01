Власти не исключают «деликатного» воздействия для отмена роуминга между Беларусью и Россией

Источник материала: Tut.by

Антимонопольные органы Беларуси и России не исключают воздействия на операторов мобильной связи по снижению цен для отмены роуминга между двумя странами. Об этом сообщает Interfax.by .



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«Мы рассчитываем, что операторы будут двигаться в этом направлении и произойдет одномоментное снижение и оптовых цен во взаиморасчетах, а также произойдет снижение цен в рознице до уровня, сопоставимого с уровнем цен, которые применяются на территории наших государств, — заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин. — Если этого не происходит, то, соответственно, антимонопольные органы имеют компетенцию, способы и правовые основания для того, чтобы помочь, содействовать деликатно операторам связи принять соответствующее решение».

По словам Голомолзина, такая работа может быть проведена в течение ближайшего полугода. Есть также ряд мероприятий, которые необходимо дополнительно проработать.

«Мы не можем не договориться по тем вопросам, которые являются ключевыми, у нас есть обязательства и необходимость подготовить решения, которые дадут возможность нашим гражданам, перемещаясь по территории наших стран, получать услуги связи в роуминге, как дома, чувствовать комфортно, не получать шоковые счета, а это означает, что и бизнес чувствует себя спокойно», — подчеркнул замглавы ФАС.

Он отметил, что у Беларуси и России «есть хорошая база для того, чтобы стороны договорились». «Понятно, что роуминг — это понятие техническое. Мы его отменить не можем, потому что это использование сети другого оператора, но мы можем сделать так, чтобы потребители не чувствовали экономически наличие этого роуминга», — сказал Голомолзин.

Напомним, что Беларусь и Россия не исключают, что роуминг между странами может быть отменен уже в текущем году. Ранее председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович сказал, что «вопрос роуминга может быть решен в этом году».

Сегодня, 2 августа, в Полоцке проходит рабочее совещание между Россией и Беларусью по отмене роуминга. Как сообщил «Sputnik Беларусь» замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов, Россия и Беларусь по вопросу отмена роуминга должны подписать дорожную карту, которая позволит действовать дальше по данной проблеме.

По его словам, в «дорожной карте» планируется обрисовать все сроки и действия по отмене роуминга. Соответствующие проекты документов уже подготовлены.

«У нас долгая переписка, мы несколько раз встречались. Чувствительные очень моменты, и там не хотелось бы действовать грубо», — отметил замглавы Минкомсвязи РФ.