В России запатентовали лего-винтовку

Источник материала: Tut.by

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения получил патент на модульное огнестрельное оружие, в котором можно менять элементы и калибр в зависимости от требуемых задач. Об этом пишет «Популярная механика».



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: twitter.com/Maavoimat

Запатентованная российскими оружейниками разработка предоставляет возможность использования как разных калибров путем замены ствола, личинки затвора и магазина, так и различного типа лож из-за унификации крепления, допуская также установку различных спусковых механизмов. Кроме того, обеспечивается надежное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе, упрощается сборка и изготовление деталей.

Оружие состоит из отдельных функциональных элементов, позволяющих производить их замену по желанию пользователя — при переходе на другой тип патронов. Причем ствол может быть заменен без использования специального инструмента. Задача изобретения заключается в повышении эргономических качеств и эксплуатационной надежности модульного огнестрельного оружия — в частности, распределении функций сложной центральной части между отдельными модулями и устранении недостатков, имеющихся у аналогичных зарубежных образцов.

Наиболее близким аналогом является немецкий охотничий карабин Mauser М03, но у него цельная ложа, тяжелый и сложный в исполнении каркас, а также классическое присоединение магазина и расположение спускового механизма, что не позволяет уменьшать длину оружия. Модульное оружие полюбят охотники: вместо разрешений на несколько единиц огнестрельного оружия можно будет оформить одно — на модульный образец, а, отправляясь на охоту, лишь менять стволы.