ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неустойчивая погода в первой декаде августа будет влиять на темпы уборочных работ — Белгидромет

02.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Неустойчивая погода в первой декаде августа будет влиять на темпы уборочных работ — БелгидрометНеустойчивая погода в первой декаде августа будет влиять на темпы уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В последней декаде июля частые и во многих районах сильные дожди обусловили увеличение запасов влаги в почве на большей части территории Беларуси. Под картофелем, кукурузой, корнеплодами и травами в полуметровом и пахотном горизонтах содержатся достаточные запасы продуктивной влаги. На большей части территории Витебской, а также в северных районах Могилевской области, в первую очередь под картофелем, есть повышенные влагозапасы. При этом на западе и юго-западе страны (в ряде районов Гродненской и местами на западе Брестской области), где осадков выпало меньше, на момент измерений отмечался недостаток почвенной влаги. Прошедшие в конце июля дожди пополнили содержание влаги в почве на значительной части территории Брестской области.

«В первой декаде августа из-за ожидаемых дождей в северо-восточной части Беларуси возможно расширение площадей с переувлажнением почвы. Неустойчивая погода вновь замедлит темпы уборочных работ. При этом на большей части территории страны достаточная влагообеспеченность на фоне невысоких температур будет способствовать росту и развитию корнеплодов, поздних овощей», — отметили в Белгидромете.

www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неустойчивая погода в первой декаде августа будет влиять на темпы уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю
 
Новости дня
Новости разные
 
В России советуют всем заклеивать камеры на ноутбуке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика