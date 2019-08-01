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Областной семинар-учеба для работников сельского хозяйства прошел в Могилевской области

02.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Областной семинар-учеба для работников сельского хозяйства прошел в Могилевской области1 августа на базе двух хозяйств, агрокомбината «Заря» (Могилевский район) и «Рассвет им.К.П.Орловского (Кировский район), прошел областной семинар-учеба, посвященный подготовке к севу озимых. В мероприятии приняли участие председатель Могоблисполкома Леонид  Заяц, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Михаил Русый, первый заместитель председателя Могоблисполкома Василий Акулич,руководитель комитета по с/х и продовольствию облисполкома Виктор Витковский, а также  председатели и зампреды райисполкомов, руководители  и главные агрономы сельхозорганизаций Могилевщины.

На выездном семинаре обсуждались вопросы, касающиеся технологических требований при проведении  сева озимых культур под урожай 2020 года. Участники посетили и поля хозяйств, на базе которых проводилось мероприятие.

mogilevnews.by

 
 
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1 августа на базе двух хозяйств, агрокомбината «Заря» (Могилевский район) и «Рассвет им.К.П.Орловского (Кировский район), прошел областной семинар-учеба, посвященный...
 
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