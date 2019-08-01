Областной семинар-учеба для работников сельского хозяйства прошел в Могилевской области

Источник материала: Маяк Преднепровья

1 августа на базе двух хозяйств, агрокомбината «Заря» (Могилевский район) и «Рассвет им.К.П.Орловского (Кировский район), прошел областной семинар-учеба, посвященный подготовке к севу озимых. В мероприятии приняли участие председатель Могоблисполкома Леонид Заяц, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Могилевской области Михаил Русый, первый заместитель председателя Могоблисполкома Василий Акулич,руководитель комитета по с/х и продовольствию облисполкома Виктор Витковский, а также председатели и зампреды райисполкомов, руководители и главные агрономы сельхозорганизаций Могилевщины.

На выездном семинаре обсуждались вопросы, касающиеся технологических требований при проведении сева озимых культур под урожай 2020 года. Участники посетили и поля хозяйств, на базе которых проводилось мероприятие.