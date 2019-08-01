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Посол России: стороны согласуют цену на газ для Беларуси до конца года

02.08.2019 14:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Посол России: стороны согласуют цену на газ для Беларуси до конца года
pixabay.com

Беларусь и Россия продолжают переговоры по цене на газ для нашей страны на 2020 год. По словам посла РФ в Беларуси Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА, сегодня Россия установила для Беларуси самую льготную цену на газ по сравнению с остальными странами – $127 за кубометр, пишет TUT.by.

Посол России: стороны согласуют цену на газ для Беларуси до конца года К 2025 году белорусов могут обязать полностью оплачивать отопление

«Переговоры идут, есть соглашение, которое действует сейчас, действовало в прошлом году и действовать будет в следующем году. Как приложение к этому соглашению определен алгоритм формирования цены на газ. Формула сложная, я хотел бы, чтобы ее комментировали представители Минэнерго наших стран», – сказал посол.

При этом, по его словам, те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, дадут, самый оптимальный и комфортный вариант в рамках заключенного соглашения. «Цена – следствие уже заключенного соглашения, а не новых переговоров, это важный момент», – обратил внимание Дмитрий Мезенцев.

Посол подчеркнул, что переговоры носят чисто технический характер и «оптимальное решение» будет найдено до 31 декабря 2019 года.

 
 
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Сегодня Россия установила для Беларуси самую льготную цену на газ по сравнению с остальными странами – $127 за кубометр.
 
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