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Белорусские разработчики используют VR для лечения детей с ДЦП

02.08.2019 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские разработчики используют VR для лечения детей с ДЦП

Компания GKeyLab (бренд The-Parallel) совместно c медиками начала исследование по применению технологии VR для реабилитации детей с ДЦП.

30 детей, используя разработки белорусской команды, будут восстанавливать двигательные функции кистей рук. В случае положительных результатов GKeyLab собирается расширить область применения своих решений, пишет dev.by.

Исследование проводится совместно с УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями». Дети будут отрабатывать вращательные движений кисти руки, у пациентов с ДЦП это функция часто нарушена.

Процесс реабилитации выглядит следующим образом. Ребенок надевает шлем виртуальной реальности, который позволяет отвлечься от внешних раздражителей и сосредоточиться на том, что происходит внутри. На руках закрепляются специальные трекеры. Они позволяют виртуально имитировать руки и кисти, фиксировать различные положения реальной руки и кисти. Это важно для последующего анализа данных.

Задача ребенка — отработать поворот кисти на 90 градусов вправо и влево. Для этого он должен выполнить задание — переложить шарик из одной (огненной) корзины в другую (ледяную). За это ребенок зарабатывает баллы.

«Через геймофикацию и вовлеченность мы мотивируем ребенка выполнять необходимые движения, запоминать верные движения за счёт пройденного опыта в виртуальной реальности. Дополнительно пытаемся понять, возможно ли восстановить нейронные связи мозга, когда виртуальную кисть можно повернуть так, как она должна быть у здорового человека.  Полагаем, что наблюдение за правильным виртуальным положением позволит ребёнку и в реальности правильно доворачивать свою кисть», — пояснил СЕО GKeyLab Кирилл Красногир.

В исследовании участвует 30 детей, которым предстоит пройти восемь реабилитационных сеансов в виртуальной реальности. Затем разработчики совместно с медиками проанализируют собранные данные. В случае положительного результата решение планируется использовать для отработка мелкой моторики и полной отработки двигательных функций рук и ног.

По словам Кирилла Красногира, технологии становятся дешевле, и в случае успеха решение можно будет использовать и в домашних условиях, дистанционно оставаясь под контролем физиотерапевта.

«Это ближайшая перспектива. Как только мы отработаем все подходы, решение можно будет масштабировать на другие направления. Например, использовать для реабилитации людей после инсульта, для восстановления после полученных травм и решения других проблем, связанных с опорно-двигательными функциями», - сказал он. 

 
 
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Компания GKeyLab (бренд The-Parallel) совместно c медиками начала исследование по применению технологии VR для реабилитации детей с ДЦП.
 
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