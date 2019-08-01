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Стало известно, какой спорт лучше всего борется с «генами ожирения»

02.08.2019 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские медики сопоставили генотипы, данные о физической активности и степень ожирения более 18 тысяч человек и пришли к выводу, что бег трусцой, альпинизм и некоторые виды танцев позволяют эффективно поддерживать нормальный вес даже людям с генетической предрасположенностью к ожирению. А вот растяжка, плавание и цигун, судя по всему, для борьбы с ожирением не так эффективны, пишет chrdk.ru.


фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Лишний вес может быть обусловлен не только образом жизни, но и генетическими особенностями человека. Тем не менее многие исследования показывают, что физические упражнения способны противостоять эффекту генов и позволять человеку оставаться стройным. Однако не очень ясно, все ли виды упражнений одинаково эффективны с этой точки зрения.

Чтобы выявить виды физической активности, которые лучше всего помогают бороться ожирением, китайские медики обратились к базе данных Биобанка Тайваня, в котором содержатся данные о 18 424 китайцах в возрасте 30—70 лет. Помимо генетических данных в распоряжении ученых были также данные о параметрах тела, образе жизни, вредных привычках, питании, видах и регулярности физических упражнений этих людей.

Ученые взяли, во-первых, пять основных метрик, по которым определяется ожирение: индекс массы тела, процент жира от общей массы организма (body fat percentage), объем талии, объем бедер и соотношение объема талии к объему бедер. Во-вторых, они использовали данные о 587 526 однонуклеотидных полиморфизмах (они же снипы, от SNP) — вариантах генов, отличающихся друг от друга одной «буквой», т.е. нуклеотидом.

Сопоставив метрики ожирения с данными по снипам, ученые идентифицировали 97 вариантов различных генов, обладание которыми статистически значимо коррелировало с попаданием в группу риска по одной или нескольким метрикам ожирения.

Также ученых интересовали регулярные физические упражнения, которые выполняли респонденты и о которых они самостоятельно сообщили интервьюерам Биобанка Тайваня. Из 18 424 респондентов 7 652 человека (41,5%) сообщили о том, что регулярно предаются той или иной физической активности. Регулярными считались любые виды физической активности, которые выполнялись не реже трех раз в неделю и не меньше 30 минут в свободное от работы время. Это могли быть бег трусцой, занятия йогой, альпинизмом, езда на велосипеде, плавание, игра в Dance Dance Revolution, баскетбол, волейбол и тому подобное. Физическая активность, связанная с работой, упражнением не считалась.

Затем ученые взяли людей со «снипами ожирения», их физическую активность и их метрики ожирения. Во-первых, выяснилось, что регулярные физические упражнения помогают бороться с ожирением даже тем, кто генетически к этому предрасположен. Во-вторых, оказалось,  что наиболее эффективное средство против генетической склонности к ожирению — бег трусцой, поскольку со статистически значимым эффектом «атакует» ожирение сразу по трем фронтам: и по массе тела, и по доле жира, и по объему бедер, т.е. риск ожирения для обладателя «снипов ожирения» был намного ниже, если он регулярно бегал. Чуть хуже бега в этом отношении оказались альпинизм, ходьба, некоторые виды танцев и силовые йога-практики (то есть те виды йоги, которые предполагают физические упражнения, а не просто медитацию и концентрацию на дыхании): они статистически значимо повлияли только на индекс массы тела, но не другие параметры. В отношении же центрального ожирения, т.е. избытка жировых отложений в районе живота, особенно эффективными оказались занятия тайцзи и игра в пинг-понг.

В то же время езда на велосипеде, дыхательная гимнастика цигун, упражнения на растяжку, плавание и игра в Dance Dance Revolution никак, например, не коррелировали с меньшим обхватом талии и бедер.

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Китайские медики сопоставили генотипы, данные о физической активности и степень ожирения более 18 тысяч человек.
 
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