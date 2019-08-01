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В городах нужны врачи, на селе - трактористы. Каким специалистам проще найти работу

02.08.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самые востребованные специалисты в городах — врачи, в сельской местности — машинисты-трактористы. Это следует из данных Минтруда о спросе и предложении рабочей силы на 1 августа.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для врачей в городах было 3056 свободных вакансий, для водителей — 2970, для медсестер — 2825. Из медицинских специальностей также есть спрос на фельдшеров (752 вакансии) и фармацевтов (153 вакансии). Для ветеринаров в городах есть 339 предложений. Среди рабочих специальностей спросом также пользуются электромонтеры (739 вакансий), электрогазосварщики (734 вакансии), маляры (656 вакансий), а среди специалистов — бухгалтеры (645 вакансий), воспитатели дошкольного образования (221 вакансия), спортсмены-инструкторы (211 вакансий).

 

Самые востребованные специалисты на селе — это трактористы-машинисты (1901 вакансия), водители (1183 вакансии), ветеринарные врачи и фельдшеры (970 вакансий). Среди рабочих специальностей достаточно предложений есть также для электрогазосварщиков (287), монтажников (276), арматурщиков (261), а среди специалистов — для агрономов (180), инженеров (178) и бригадиров (125).

 

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В Минтруда составили топ-10 самых востребованных профессий на селе и в регионах.
 
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