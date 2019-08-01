Евро и доллар растоптали белорусский рубль на последних торгах недели









select.by . При этом белорусский рубль значительно упал к евро и доллару, пишет





Напомним, что по итогам июля доллар и евро подешевели седьмой месяц подряд. Торги в августе проводились всего дважды, но на них курс доллара успел вырасти на 0,0203 рубля, а курс евро на 0,0112 рубля.





Курс доллара в пятницу подскочил на 0,0110 рубля до 2,0553 BYN/USD и сделал это уже пятый раз подряд. Американец за текущую неделю стал дороже уже на 0,0282 рубля и оказался на максимуме за 44 дня.





Курс евро рванул вверх на 0,0208 рубля до 2,2796 BYN/EUR. Европейская валюта завершает неделю с плюсом на 0,0220 рубля и на максимуме за две недели. Напомним, что в конце предыдущей недели курс евро оказался на минимуме за 735 дней.





Курс российского рубля рухнул на 0,0311 рубля до 3,1743 BYN/100 RUB — минимума за 7(!) месяцев. По итогам текущей недели рубль РФ потерял 0,0385 BYN.





Итоги недели 29 июля — 2 августа на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль существенно девальвировался к евро и доллару, разгромив российский рубль:





курс доллара подскочил 1,39%;

курс евро вырос на 0,97%;

курс российского рубля обвалился на 1,20%;

значение валютной корзины осталось без изменений.









Россия

Центробанк РФ существенно девальвировал российский рубль к доллару и евро.





Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра вырос сразу на 0,81 рубля до 64,6423 RUB/USD. За текущую неделю доллар подорожал на 1,52 рубля (+2,40%).





Официальный курс евро подскочил на 1,24 рубля до 71,7077 RUB/EUR. Евро завершил неделю ростом на 1,40 рубля (почти +2,00%).









Ну, а из-за зависимости белорусской экономики от российской, вслед за российским рублем дешевеет и белорусский.