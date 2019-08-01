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Совещание с экономическим блоком страны - один из традиционных форматов, который используется Главой государства для обсуждения текущей ситуации в Беларуси и выработки эффективных решений.





"У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в "союзном государстве". Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения, - сказал , открывая совещание, Лукашенко. - Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений".









Темы, которые обсуждаются, касаются финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности.





"По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям, проектам законов я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы, - пояснил Лукашенко. - Очень важно услышать и альтернативные позиции для принятия взвешенных решений.





Поэтому я пригласил на это традиционное совещание по экономическим вопросам с правительством и высших должностных лиц, руководителей силовых структур, тех ведомств, чьи интересы затрагивают рассматриваемые вопросы".



