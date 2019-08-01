|
У Лукашенко обсуждают "дальнейшее экономическое развитие страны"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко 2 августа проводит с руководством Совета Министров совещание, на котором, как сообщает его пресс-служба, обсуждаются "накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны".
архивное фото
Совещание с экономическим блоком страны - один из традиционных форматов, который используется Главой государства для обсуждения текущей ситуации в Беларуси и выработки эффективных решений.
"У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в "союзном государстве". Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения, - сказал , открывая совещание, Лукашенко. - Это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть. Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений".
Темы, которые обсуждаются, касаются финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности.
"По некоторым ранее предложенным проектам, указам, распоряжениям, проектам законов я хотел бы получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы, - пояснил Лукашенко. - Очень важно услышать и альтернативные позиции для принятия взвешенных решений.
Поэтому я пригласил на это традиционное совещание по экономическим вопросам с правительством и высших должностных лиц, руководителей силовых структур, тех ведомств, чьи интересы затрагивают рассматриваемые вопросы".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 2 августа проводит с руководством Совета Министров совещание, на котором, как сообщает его пресс-служба, обсуждаются "накопившиеся вопросы по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)