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ФСБ заявляет о предотвращении нападения террористов на воинскую часть
Источник материала: Партизан
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали во Владимирской области, как утверждается, участников террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
ФСБ заявляет, что задержанные планировали захватить оружие с припасами в воинской части с помощью помощников.
Точное число задержанных не сообщается, но утверждается, что руководил преступниками местный житель 1999 года рождения.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали во Владимирской области, как утверждается, участников террористической ячейки, планировавших нападение...
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