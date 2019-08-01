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ФСБ заявляет о предотвращении нападения террористов на воинскую часть

02.08.2019 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали во Владимирской области, как утверждается, участников террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.



ФСБ заявляет, что задержанные планировали захватить оружие с припасами в воинской части с помощью помощников.

Точное число задержанных не сообщается, но утверждается, что руководил преступниками местный житель 1999 года рождения.
 
 
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали во Владимирской области, как утверждается, участников террористической ячейки, планировавших нападение...
 
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