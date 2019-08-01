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Зачем белорусской армии бакалавры? Чтобы возить генералов по магазинам!

02.08.2019 12:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На вопрос, зачем Министерству обороны нужно призывать в армию студентов, магистрантов и аспирантов, появился неожиданный ответ.

Похоже, генералам и полковникам очень хочется, чтобы на служебных авто с государственным бензином и в рабочее время их возили по личным делам (например, по магазинам и торговым центрам) солдаты-срочники с дипломом как минимум бакалавра. 


Авто с госномером 0021-МА-0 на видео, опубликованном на Телеграм-канале Nexta, закреплён за первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси полковником Андреем Матиевичем. 


Судя по всему, именно он приказывает своему личному водителю (обычному солдату-срочнику) в рабочее время возить себя по магазинам за государственный счет. 
 
 
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На вопрос, зачем Министерству обороны нужно призывать в армию студентов, магистрантов и аспирантов, появился неожиданный ответ.
 
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