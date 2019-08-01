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Зачем белорусской армии бакалавры? Чтобы возить генералов по магазинам!
Источник материала: Партизан
На вопрос, зачем Министерству обороны нужно призывать в армию студентов, магистрантов и аспирантов, появился неожиданный ответ.
Похоже, генералам и полковникам очень хочется, чтобы на служебных авто с государственным бензином и в рабочее время их возили по личным делам (например, по магазинам и торговым центрам) солдаты-срочники с дипломом как минимум бакалавра.
Авто с госномером 0021-МА-0 на видео,
Судя по всему, именно он приказывает своему личному водителю (обычному солдату-срочнику) в рабочее время возить себя по магазинам за государственный счет.
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На вопрос, зачем Министерству обороны нужно призывать в армию студентов, магистрантов и аспирантов, появился неожиданный ответ.
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