Средняя зарплата белорусских айтишников за полгода выросла на 22%

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

В относительном выражении зарплата в ИТ-индустрии увеличилась за полгода почти на 22%, сообщает dev.by . Это самый высокий рост среди топ-10 видов деятельности по уровню зарплат. По сравнению с январем-июнем прошлого года белорусские айтишники стали богаче почти на 800 рублей.