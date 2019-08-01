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Средняя зарплата белорусских айтишников за полгода выросла на 22%
Источник материала: Myfin
В относительном выражении зарплата в ИТ-индустрии увеличилась за полгода почти на 22%, сообщает dev.by. Это самый высокий рост среди топ-10 видов деятельности по уровню зарплат. По сравнению с январем-июнем прошлого года белорусские айтишники стали богаче почти на 800 рублей.
На втором месте по
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Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в сфере информационных технологий за первое полугодие составила 4 451,1 рубля.
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