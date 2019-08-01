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Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях

02.08.2019 14:01 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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На Брестчине подвели итоги областного соревнования среди ферм и комплексов за достижение высоких показателей в производстве молока в первом полугодии нынешнего года. Среди лидеров – работники животноводческой отрасли нашего района (наряду с Малоритским и Пинским).Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях

Среди ферм с продуктивностью дойного стада до 6 тыс. кг первое место занял коллектив МТК «Бушмичи» ОАО «АгроНива», возглавляемый Мариной Башировой.

Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях
За шесть месяцев валовый надой молока на МТК «Бушмичи» – 2004 тонны молока, что составило 149% к уровню прошлого года. На молокоперерабатывающее предприятие – «Беловежские сыры» – сортом экстра было реализовано 99,6%.Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях
С работниками МТК «Бушмичи ОАО»АгроНива».

Работники МТК «Ставы-7» ОАО «Александрия-Агро» во главе с Валентиной Лаущенко стали лучшими среди комплексов с удоем на корову от 6 до 6,5 тыс. кг. В среднем от каждой буренки здесь получили 6154 кг молока.

Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях
С коллективом МТК «Ставы-7».

За первое полугодие валовый надой молока на МТК «Ставы-7» составил 1938 тонн молока (это 108% к уровню прошлого года), на молокоперерабатывающие предприятия сортом экстра реализовано 96%, товарность молока – 93%.

Поблагодарили работников за достижение высоких показателей председатель райисполкома Валентин Зайчук и председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова.

От Брестского обкома профсоюза его председатель Михаил Юхимук и исполнительный директор областного агропромышленного союза Сергей Ашмянцев наградили коллективы молочнотоварных комплексов почетной грамотой, благодарственными письмами и денежными премиями.

Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях

Author: Редактор сайта

 
 
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На Брестчине подвели итоги областного соревнования среди ферм и комплексов за достижение высоких показателей в Сообщение Два МТК из Каменецкого района стали...
 
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