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Два МТК из Каменецкого района стали победителями в областных соревнованиях
02.08.2019 14:01 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
На Брестчине подвели итоги областного соревнования среди ферм и комплексов за достижение высоких показателей в производстве молока в первом полугодии нынешнего года. Среди лидеров – работники животноводческой отрасли нашего района (наряду с Малоритским и Пинским).
Среди ферм с продуктивностью дойного стада до 6 тыс. кг первое место занял коллектив МТК «Бушмичи» ОАО «АгроНива», возглавляемый Мариной Башировой.
Работники МТК «Ставы-7» ОАО «Александрия-Агро» во главе с Валентиной Лаущенко стали лучшими среди комплексов с удоем на корову от 6 до 6,5 тыс. кг. В среднем от каждой буренки здесь получили 6154 кг молока.
За первое полугодие валовый надой молока на МТК «Ставы-7» составил 1938 тонн молока (это 108% к уровню прошлого года), на молокоперерабатывающие предприятия сортом экстра реализовано 96%, товарность молока – 93%.
Поблагодарили работников за достижение высоких показателей председатель райисполкома Валентин Зайчук и председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова.
От Брестского обкома профсоюза его председатель Михаил Юхимук и исполнительный директор областного агропромышленного союза Сергей Ашмянцев наградили коллективы молочнотоварных комплексов почетной грамотой, благодарственными письмами и денежными премиями.
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.
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На Брестчине подвели итоги областного соревнования среди ферм и комплексов за достижение высоких показателей в Сообщение Два МТК из Каменецкого района стали...
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