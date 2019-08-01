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В России советуют всем заклеивать камеры на ноутбуке

02.08.2019 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России советуют всем заклеивать камеры на ноутбуке

Российская организация «Роскачество» порекомендовала пользователям заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках, назвав это «правилом цифровой гигиены».

Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB, заявил: оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем – она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве, пишет tass.ru.

«Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить – чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать „цифровую гигиену“, например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере», – добавил Антон.

Вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов полагает, что заклейка камеры и микрофона ноутбука может спасти от неудобных ситуаций вроде передачи видео во время конференций или звонков через интернет, когда собеседник к этому не готов.

«Сам я пользуюсь для заклейки камеры ноутбука простой изолентой, ей я доверяю больше, чем фирменным «шторкам». Особенно после случая с подарочными пластиковыми шторками, которые, как оказалось, пропускают света достаточно для чувствительной камеры, – говорит Рустем Хайретдинов. – Да, теоретически нас могут взломать и получить доступ к камере, но риски этого невелики: ущерб от вашего изображения незначительный. Были случаи, когда порносайты снимали лица своих клиентов в момент просмотра и затем шантажировали их, требуя денег, иначе грозили эти видео опубликовать – пожалуй, это самый большой ущерб, который можно вспомнить. Для меня не держать камеру открытой – просто часть «цифровой гигиены».

«Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома. Если есть возможность избежать неприятностей таким легким способом, как заклейка камеры и микрофона, то лучше им воспользоваться», – отметили представители организации.

В своих исследованиях Центр цифровой экспертизы Роскачества опирается на стандарт, в котором одним из требований к мобильным приложениям является наличие запроса только оправданных разрешений. Роскачество вновь рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации и прочему, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона – уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены». Это как закон, который необходимо соблюдать, и незнание которого, как и любых других законов, не освобождает от ответственности», – подытожил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

 
 
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Российская организация «Роскачество» порекомендовала пользователям заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках, назвав это «правилом цифровой гигиены».
 
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