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В Минске появились буддистские монахи-мошенники
Источник материала: KYKY>
В Минске заметили новую разновидность мошенничества. К людям на улицах подходят азиатские мужчины в одежде буддистских монахов и протягивают руку, чтобы поздороваться. Но рукопожатия им недостаточно.
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Журналисты обратились за комментарием в МВД, но там заверили, что заявлений пока никто не писал. В экстренных случаях беларусам напомнили обращаться с в территориальные органы внутренних дел. Там помогут разобраться с ситуациями, в которых жертвы испытывали дискофорт или давление.
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В Минске заметили новую разновидность мошенничества. К людям на улицах подходят азиатские мужчины в одежде буддистских монахов и протягивают руку, чтобы...
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