В Минске появились буддистские монахи-мошенники

Источник материала: KYKY

В Минске заметили новую разновидность мошенничества. К людям на улицах подходят азиатские мужчины в одежде буддистских монахов и протягивают руку, чтобы поздороваться. Но рукопожатия им недостаточно.

Читатели TUT.by рассказали порталу, что незнакомцы повязывают на запястьях прохожих браслеты из ниток. А затем просят за них заплатить. Минчане утверждают, что в городе работают несколько монахов. Одного азиата видели в районе улицы Козлова, других — недалеко от Немиги, площади Победы и парка Горького. Все они пользуются тем, что многим просто неудобно отказаться от неожиданного подарка, который на первый взгляд кажется бесплатным.

Журналисты обратились за комментарием в МВД, но там заверили, что заявлений пока никто не писал. В экстренных случаях беларусам напомнили обращаться с в территориальные органы внутренних дел. Там помогут разобраться с ситуациями, в которых жертвы испытывали дискофорт или давление.