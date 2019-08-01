﻿ В Минске появились буддистские монахи-мошенники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске появились буддистские монахи-мошенники

02.08.2019 14:11 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске заметили новую разновидность мошенничества. К людям на улицах подходят азиатские мужчины в одежде буддистских монахов и протягивают руку, чтобы поздороваться. Но рукопожатия им недостаточно.

Читатели TUT.by рассказали порталу, что незнакомцы повязывают на запястьях прохожих браслеты из ниток. А затем просят за них заплатить. Минчане утверждают, что в городе работают несколько монахов. Одного азиата видели в районе улицы Козлова, других — недалеко от Немиги, площади Победы и парка Горького. Все они пользуются тем, что многим просто неудобно отказаться от неожиданного подарка, который на первый взгляд кажется бесплатным.

Журналисты обратились за комментарием в МВД, но там заверили, что заявлений пока никто не писал. В экстренных случаях беларусам напомнили обращаться с в территориальные органы внутренних дел. Там помогут разобраться с ситуациями, в которых жертвы испытывали дискофорт или давление. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске заметили новую разновидность мошенничества. К людям на улицах подходят азиатские мужчины в одежде буддистских монахов и протягивают руку, чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доходность 30-летних гособлигаций ФРГ впервые в истории опустилась ниже нуля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика