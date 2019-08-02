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Железная дорога — в надежных руках

02.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Железная дорога — в надежных руках

Сотни километров железнодорожного пути убегают лентой вдаль от нашего небольшого городского поселка. На станции «Шарковщизна» ежедневно останавливаются пассажирские и грузовые поезда. И чем четче поставлена работа железнодорожной отрасли, тем комфортнее чувствуют себя путешествующие люди, тем быстрее доходят грузы до места назначения. Мы настолько привыкли к такому порядку на железной дороге, что не задумываемся, сколько усилий вкладывается в его поддержание. Между тем  множество людей трудится каждый день и круглые сутки, чтобы поезда приходили вовремя.

О повседневных заботах и непростой деятельности  своего трудового коллектива накануне профессионального праздника железнодорожников рассказал начальник станции Виктор Александрович Лабуть:

— Первое полугодие пролетело быстро, словно «скорый» поезд. Благодаря сплоченной работе всего коллектива по итогам работы за второй квартал станция «Шарковщизна» заняла 1-е место по всем экономическим показателям среди станций 4 класса Витебского отделения Белорусской железной дороги. К концу года планируем полностью завершить текущий ремонт. Сейчас обновлен фасад здания, внутри сделан косметический ремонт. Активными темпами ведутся работы по благоустройству привокзальной территории и пассажирской платформы.

Железная дорога требует постоянного внимания и ответственности — именно такого подхода в работе придерживается начальник станции Виктор Александрович Лабуть, который вот уже на протяжении 30-ти лет возглавляет коллектив железнодорожников нашего района. Об успешной работе грамотного руководителя свидетельствуют и награды: в 2015-м году был удостоен знака «Отличник Белорусской железной дороги». В прошлом году областное руководство наградило Виктора Александровича знаком «За добросовестный труд на Белорусской железной дороге». Общий стаж работы на железнодорожной станции насчитывает вот уже 41 год.

Еще в школьные годы герой нашего рассказа мечтал стать железнодорожником. Поэтому после окончания средней школы поступил в Даугавпилсский техникум на специальность «эксплуатация железных дорог». После получения диплома отслужил в железнодорожных войсках Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал в 1978 году простым стрелочником. А уже через четыре года ответственного и целеустремленного работника областное руководство назначило дежурным по станции. Хорошо освоив специфику работы и поднакопив опыта, в 1989 году стал начальником железнодорожной станции.

Еще в молодые годы довелось принимать участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, где Виктор работал монтажником по возведению мостов через реки.

Сегодня же пройденные ступени карьерной лестницы служат надежной опорой в решении более сложных задач.

Рабочие дни начальника станции словно близнецы-братья: инструктаж подчиненных по вопросам безопасности движения и охраны труда, техническая учеба, планерки по грузовой работе, селекторные совещания, которые проводят руководство Белорусской железной дороги и Витебского отделения, проверка ведения работниками нормативной документации, ежемесячные и ежеквартальные комиссионные осмотры стрелок, подъездных и приемно-отправочных путей. Что касается осмотров, Виктору Александровичу и самому приходится брать в руки молоток — на то и контроль, чтобы лично убедиться в надежности путевого хозяйства станции.

— У нас нет случайных людей. Люди приходят работать, прикипают душой и остаются. Если человек хочет трудиться на железной дороге, он должен быть готов к самопожертвованию, так как в любое время могут вызвать на работу. Все понимают, что мы в одной связке, и если кто-то допустит ошибку, то пострадает весь коллектив», — отмечает руководитель.

В преддверии праздника Виктор Александрович поздравил свой коллектив, а также ветеранов труда — Галину Казимировну Константинову, Галину Михайловну Максимову, Михаила Григорьевича Липского, Чеслава Чеславовича Трещинского, Тамару Ювинальевну Кобелеву, Татьяну Никифоровну Болт с профессиональным праздником и пожелал им и их семьям мира, благополучия и чтобы жизненный путь всегда был счастливым.

Елена АНАНИЧ.

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