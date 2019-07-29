Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Источник материала: Клiч Радзiмы

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!

Доступность, надежность, экономичность железнодорожного транспорта делают его самым востребованным. И от того, насколько ответственно трудятся на нем люди, зависят стабильное функционирование промышленности, безопасность пассажиров.

Благодаря вам, труженики стальных магистралей, обеспечивается устойчивая, бесперебойная работа железной дороги. Особые слова признательности адресуем ветеранам отрасли, заложившим славные традиции, которые сегодня продолжает новое поколение железнодорожников.

Дорогие друзья! Выражаем уверенность, что ваш высокий профессионализм, целеустремленность, твердая дисциплина, богатый опыт и самоотдача и впредь будут являться залогом дальнейших производственных успехов и достижений на благо нашего района.

В этот праздничный день желаем вам оптимизма, железного здоровья, семейного благополучия.

Дмитрий ЛОМАКО, председатель Шарковщинского районного исполнительного комитета.

Владимир ШПЕЦ, председатель Шарковщинского районного Совета депутатов.