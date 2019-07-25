Глубокский госпрофлицей приглашает на учёбу

Источник материала: Клiч Радзiмы

Давние добрые отношения связывают систему образования Шарковщинского района и учреждение образования «Глубокский государственный профессиональный лицей». Выпускники школ нашего района поступают в лицей, успешно заканчивают его и становятся квалифицированными работниками, хорошими профессионалами.

Подготовку по каким специальностям в новом учебном году предлагает выпускникам школ Глубокский государственный профессиональный лицей, читателям нашей газеты рассказала методист, ответственный секретарь приемной комиссии Глубокского госпрофлицея Ольга Ивановна Бахир.

— В 2019—2020 учебном году мы предлагаем следующие квалификации: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля категории «С», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электросварщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, каменщик, дорожный рабочий, водитель погрузчика, повар, швея.

— Прошел месяц работы приёмной комиссии. Каковы результаты ее работы?

— На сегодняшний день мы видим достаточно большой интерес к нашему учреждению образования.

По состоянию на 10.07.2019 года 41 выпускник из Глубокского района подал заявления на обучение в нашем лицее, 25 выпускников — уроженцы Миорского, Докщицкого и Шарковщинского районов.

По квалификациям «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля категории «С», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на сегодняшний день количество поданных документов превышает контрольные цифры приёма, что говорит о наличии конкурса на данные специальности. Самый высокий средний балл свидетельства об общем базовом образовании составляет 8,11 балла.

Сейчас, когда практически каждая семья пользуется транспортными средствами, нуждается в услугах по их обслуживанию, ребят очень привлекает возможность понять и освоить работу с техникой, стать классным специалистом в этом направлении. Считаю, не менее важно, что после окончания нашего учебного заведения у молодых людей есть прекрасная возможность получить водительские права с категорией «В» бесплатно.

По-прежнему остается востребованной и популярной квалификация каменщика. Сегодня в стране и за ее пределами такие специалисты пользуются большим спросом. Более того, хочу сказать, что подготовка специалистов данной отрасли в лицее ведется на очень высоком уровне.

Выполняя запросы предприятий и организаций Глубокского, а также соседних районов, в этом году мы вводим новые специальности. Среди них монтажник санитарно-технических систем и оборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, дорожный рабочий. Подготовка по этим специальностям позволит нашим выпускникам успешно трудоустроиться на различных предприятиях, в сфере коммунального обслуживания, дорожной деятельности.

В связи с развитием услуг общественного питания, туристических услуг, деятельностью агроусадеб весьма востребованной стала профессия повара, о чем свидетельствует и интерес со стороны организаций-заказчиков кадров. Многие наши выпускники трудоустроены в санаторно-курортные комплексы, в частности «Плисса», «Лесное», республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки», другие объекты общественного питания. В новом учебном году планируем дополнительно организовать работу объединения по интересам для девушек и парней, получающих квалификацию «повар», которое будет формировать навыки общения, правила этикета работы с клиентами. Нашим учащимся будет предоставлена бесплатная возможность изучения и совершенствования иностранного языка, что еще больше расширит возможности трудоустройства после завершении обучения.

Всем нуждающимся лицей предоставляет общежитие, при этом условия для проживания самые комфортные. Учащиеся, обучающиеся на основе общего базового образования, обеспечиваются бесплатными обедами, дети из малообеспеченных семей — бесплатным 3-разовым питанием. Учащиеся, которые обучаются на основе общего среднего образования, будут получать стипендию.

— Есть ли перспективы у ребят после окончания учёбы в вашем заведении?

После окончания Глубокского госпрофлицея учащиеся могут продолжить обучение в средне-специальных учебных заведениях по системе непрерывного образования в сокращенные сроки. Такую возможность предоставляют сегодня Городокский государственный индустриально-технический колледж, Витебский индустриально-строительный колледж, Витебский государственный индустриально-педагогический колледж и некоторые другие средне-специальные учебные заведения области. Многие выпускники после окончания лицея успешно поступают и в высшие учебные заведения.

Уважаемые выпускники и их родители!

Желаю вам сделать правильный профессиональный выбор! И если он будет в пользу Глубокского государственного профессионального лицея, будем рады встрече с вами в новом учебном году. Телефон для справок: (8-02156) 5-01-84, (8-029)291-19-89. Приём документов в наш лицей осуществляется до 20 августа 2019 года