Два механизатора задержаны в Слуцке за продажу колхозных гербицидов

Источник материала: Слуцк Город

Попытке продать украденные химикаты помешали оперативники ОБЭП Слуцкого РОВД, задержавшие злоумышленников при попытке продажи. Оба задержания произошли в один день с разницей в несколько часов.

Тракторист-машинист экспериментальной базы «Танежицы» был задержан при попытке продажи 15 литров гербицида. Похищенные химикаты стоимостью более 1200 рублей механизатор договорился продать за 100 долларов США. А его коллега, работник СПК «Козловичи», умудрился похитить 45 литров различных гербицидов и пытался реализовать их за 150 долларов США при их реальной стоимости свыше 3 500 рублей.

Как рассказал начальник ОБЭП Слуцкого РОВД Вячеслав Реут, осуществляя опрыскивание растений, механизаторы просто не доливали положенное количества химиката и тем самым образовывали его излишек. О том, что раствор не получался нужной концентрации и не давал ожидаемого результата, механизаторы предпочитали не думать. Сэкономленный химикат хранили дома. Как только собиралась полная канистра остатков, заменяли её на новую, что бы товар выглядел презентабельно. Так как механизаторы являлись материально-ответственными лицами и получали канистры с химикатом на складе сами, а также сами делали раствор для опрыскивания растений, то заменить новые канистры на канистры с остатками для них не составляло большого труда. Когда набиралось определённое количество канистр, подыскивали покупателя и сбывали, передаёт пресс-служба УВД.





При очередной попытке сбыта механизаторы и были задержаны сотрудниками ОБЭП.

На днях Слуцким РОСК по материалам ОБЭП в отношении обоих механизаторов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 211 (присвоение либо растрата имущества лицом, котором оно вверено) уголовного кодекса республики Беларусь, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.























