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В Барановичском районе намолотили 100 тыс. т зерна

02.08.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хлеборобы Барановичского района намолотили 100 тыс. т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

В Барановичском районе намолотили 100 тыс. т зерна

На утро 2 августа с хлебной нивы здесь собрано 103,2 тыс. т зерна. Обмолочено 65,4% зерновых культур при урожайности 43 ц/га - это самая высокая урожайность среди районов Брестской области. Рубеж в 100 тыс. т намолота ранее преодолел Пружанский район.

В целом в Брестской области жатва выходит на финишную прямую: зерновые убраны на 83,9% площадей, намолочено свыше 1,030 млн зерна. На сегодня 64 хозяйства региона уже завершили уборочную кампанию. На последних гектарах убирают хлеб в Брестском, Каменецком и Столинском районах. Близки к завершению жатвы хлеборобы Березовского, Малоритского, Пружанского районов. В среднем на круг аграрии региона получают 36,5 ц, это почти на 7 ц выше уровня прошлого года.

На сегодня 203 комбайнерских экипажа намолотили свыше 1 тыс. т зерна, 15 тандемов преодолели планку в 1,5 тыс. т. Через бункер комбайна Юрия Сидорука и Вадима Левчука из ОАО "Покровский" Кобринского района прошло более 2 тыс. т зерна нового урожая. По традиции передовиков уборочной чествуют прямо в поле руководители местных органов власти, сельхозпредприятий, профсоюзы.

 
 
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  Хлеборобы Барановичского района намолотили 100 тыс. т зерна нового урожая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию...
 
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