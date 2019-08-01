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Большой фоторепортаж с мероприятий в Южном (День десантника)
02.08.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 2 августа 2019 года в городе Бресте прошли мероприятия на день десантников и сил специальных операций.
Вашему вниманию - большой фоторепортаж с места событий.
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Сегодня, 2 августа 2019 года в городе Бресте прошли мероприятия на день десантников и сил специальных операций. Вашему вниманию - большой фоторепортаж с места...
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